До слез! Студенты создали, возможно, лучшую рекламу Adidas

Немецкий студент Академии кино и телевиденияи Юджин Мерхер (Eugen Merher) с командой единомышленников создал невероятно трогательную историю, ставшую неофициальным рекламным роликом популярного спортивного бренда Adidas. Несмотря на то, что видео создано непрофессионалами, оно заовевало миллионы сердец во всем мире.

Главный герой ролика - одинокий пожилой мужчина, живущий в доме престарелых. За полторы минуты видео рассказывает его о прежней и настоящей жизни, застявляя зрителя сопереживать от начала и до конца.

Работа молодых ребят показывает, что видео, сделанные по-настоящему талантливо и проникновенно, могут быть намного ближе простым людям, чем профессиональные промо-ролики.

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Свою работу молодой режиссер отправил в маркетинговый отдел компании Adidas, но она так и осталась ими незамеченной. А зря! Смотрите сами!

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