До слез! Студенты создали, возможно, лучшую рекламу Adidas

Немецкий студент Академии кино и телевиденияи Юджин Мерхер (Eugen Merher) с командой единомышленников создал невероятно трогательную историю, ставшую неофициальным рекламным роликом популярного спортивного бренда Adidas. Несмотря на то, что видео создано непрофессионалами, оно заовевало миллионы сердец во всем мире.
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Главный герой ролика - одинокий пожилой мужчина, живущий в доме престарелых. За полторы минуты видео рассказывает его о прежней и настоящей жизни, застявляя зрителя сопереживать от начала и до конца.
Работа молодых ребят показывает, что видео, сделанные по-настоящему талантливо и проникновенно, могут быть намного ближе простым людям, чем профессиональные промо-ролики.
Свою работу молодой режиссер отправил в маркетинговый отдел компании Adidas, но она так и осталась ими незамеченной. А зря! Смотрите сами!
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