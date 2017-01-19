До слез! Студенты создали, возможно, лучшую рекламу Adidas

 

Фото: Кадр из видео

Немецкий студент Академии кино и телевиденияи Юджин Мерхер (Eugen Merher) с командой единомышленников создал невероятно трогательную историю, ставшую неофициальным рекламным роликом популярного спортивного бренда Adidas. Несмотря на то, что видео создано непрофессионалами, оно заовевало миллионы сердец во всем мире.

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Главный герой ролика - одинокий пожилой мужчина, живущий в доме престарелых. За полторы минуты видео рассказывает его о прежней и настоящей жизни, застявляя зрителя сопереживать от начала и до конца.

Работа молодых ребят показывает, что видео, сделанные по-настоящему талантливо и проникновенно, могут быть намного ближе простым людям, чем профессиональные промо-ролики.

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Свою работу молодой режиссер отправил в маркетинговый отдел компании Adidas, но она так и осталась ими незамеченной. А зря! Смотрите сами!

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