Кирилл Серебренников в Риге представит свой фильм «Ученик»

20 января в 19:00 в кинотеатре Splendid Palace пройдет премьера нашумевшего российского фильма «Ученик». Сеанс станет особенным еще и потому, что в нем примет участие сам режиссер картины Кирилл Серебренников.

Премьера фильма «Ученик» состоялась в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2016 года, где фильм был удостоен Приза независимой французской прессы имени Франсуа Шале. После этого события картину закупили многие европейские страны. В августе прошлого года фильм вошел в лонг-лист номинантов на премию Европейской киноакадемии.

В центре сюжета картины - история о молодом парне, ставшим религиозным фанатиком. Его поведение постепенно оказывает влияние не только на ближайшее окружение, но и на всю школу, что неминуемо приводит к катастрофе.

Где граница между моралью и нетерпимостью, свободой и вседозволенностью, проповедью и терроризмом, религией и манипуляцией?

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Режиссер: Кирилл Серебренников. В главных ролях: Петр Скворцов, Виктория Исакова, Юлия Ауг.

Фильм на русском языке с латышскими субтитрами. Возрастое ограничение 12+.

Билеты в кассе Splendid Palace и на сайте splendidpalace.lv.

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