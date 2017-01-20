В Латвии пройдет премьера нового шоу «Фиксики играют в цирк»

 

Фото: Пресс-фото

Не пропустите новые приключения любимых героев уже в марте! На этот раз фиксики приглашают всех поиграть в Фикси-цирк. Разбираемся в цирковых чудесах, учимся жонглировать и показывать фокусы все вместе! В Фикси-цирке вас ждет много удивительных сюрпризов, игр, песен, радости и веселья.

«Фиксики играют в цирк» - это совершенно новая программа и новая сценография. Впечатляющие декорации с эффектом дополненной реальности, с использованием радиоуправляемых моделей и видео-проекции на всю ширину сцены.

В основе шоу новая захватывающая приключенческая история. ДимДимыч, как все современные дети, очень любит играть в компьютерные игры. Увлекшись игрой на своем телефоне, ДимДимыч совершенно «потерял» голову.

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Вопреки предостережениям своих друзей, Симки и Файера, он оказывается внутри компьютерной игры. Вместе с ним туда попадают его друзья фиксики и зрители.

Это Магистр компьютерной магии - Гипнозио Фон Глюк - создатель вредных и бессмысленных компьютерных игр, заманил всех в компьютерную игру, из которой нет выхода, да к тому же похитил Нолика. ДимДимычу и фиксикам предстоит найти выход из виртуального пространства, сразиться с героями компьютерных игр, спасти Нолика, а злую, бессмысленную компьютерную игру сделать доброй, полезной и развивающей. В этом ему помогут его верные друзья Симка и Файер, а также зрители Фикси-шоу.

Как всегда представление будет наполнено играми, фиксипелками и танцами! Каждый ребенок окунется в волшебный мир фиксиков и получит море удовольствия!

Встречаемся на шоу «Фиксики играют в цирк»: 12 марта в Риге (Дом Конгрессов), 14 марта в Резекне, 20 марта в Вентспилсе, 21 марта в Елгаве.

Билеты в кассах Biļešu Serviss.


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