Театр Романа Виктюка покажет в Риге премьерную постановку «Федра. Мистерия духа"

20 марта в театре «Дайлес» театр Романа Виктюка выступит с премьерной постановкой «Федра. Мистерия духа" (по произведению Марины Цветаевой).

Действующие лица и исполнители: Лик Федры (ее маска) - засл. артист РФ Дмитрий Бозин, Ипполит - Игорь Неведров, Судьба - Иван Иванович, Тезей - Александр Дзюба.

Автор: Марина Цветаева, режиссура, музыкальная и пластическая партитура Роман Виктюк, сценограф - Владимир Боер, режиссер по пластике - Владимир Аносов.

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Премьера спектакля состоялась в 2015 году, это самая свежая постановка Романа Виктюка.

«ФЕДРА» Мистерия духа — это классический античный сюжет о трагической, всепоглощающей страсти Федры к пасынку Ипполиту, которую заронила в ее сердце богиня Афродита, решив отомстить Тезею, супругу Федры. Как и в древнегреческом театре, внимание зрителя в постановке сосредоточено не на внешних эффектах, а на героях, которых играют мужчины. Фигуры актеров похожи на фрески Микеланджело, а хор является частью легенды и ее атмосферой.

Спектакль поставлен в духе игрового мифологического студийного театра. По словам Виктюка, «Федра» - это полутанец, полупение, полуэротика, задуманные как фон и исток трагических событий.

Невозможно выразить словами ту энергию и страсть, которые двигали автором при написании «Федры». Это заставляет нас задуматься о новых, вернее, забытых в советском театре средствах театральной выразительности - о синтезе слова, музыки, ритмики, хореографии, о силе голоса, жеста и мимики в палитре актера, то есть о том, что было хорошо известно в театре Серебряного века.

История пересказана Мариной Цветаевой, которую Роман Виктюк называет первой и единственной Великой Поэтессой и чье творчество сопровождает мастера всю его жизнь.

В текстовую ткань спектакля режиссер искусно вплетает одноименный стихотворный цикл Цветаевой, написанный в период работы над драмой.

Спектакль идет 2 часа без антракта. Только для взрослых (18+).