Умерла вдова скончавшегося недавно актера Владимира Зельдина

Иветта Капралова
 

Иветта Капралова. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Вдова российского актера Владимира Зельдина Иветта Капралова скончалась в Москве на 82-м году жизни, сообщает в субботу, 28 января, РИА Новости. Ее супруг ушел из жизни три месяца назад.

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Иветта Евгеньевна Капралова окончила факультет журналистики МГУ. После учебы работала редактором в службе просвещения коммунистического лицедейства при объединении кинематографистов под руководством И.А. Пырьева.

Затем организовывала концерты российских актеров и артистов эстрады, вела просветительские вечера «Товарищ кино», с которыми объехала всю страну.

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Снялась в эпизодической роли в музыкальный комедии «Матрос с «Кометы»» (1958). В 1964 году вышла замуж за Владимира Зельдина.

Зельдин скончался на 102-м году жизни в ночь на 31 октября 2016 года. Он был старейшим из действующих актеров мира и первым театральным актером, продолжавшим играть на сцене после 100 лет.

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