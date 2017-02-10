Можно ли оставаться добрым в мире, который к тебе жесток?

Режиссер Элмар Сеньков, консультант по драматургии Юстине Клява и актриса Екатерина Фролова еще продолжают спорить, каким будет спектакль
 

Режиссер Элмар Сеньков, консультант по драматургии Юстине Клява и актриса Екатерина Фролова еще продолжают спорить, каким будет спектакль. Фото: Эвия Трифанова/LETA

В Рижском русском театре им. Мих Чехова в конце февраля сыграют «Доброго человека из Сезуани». Легендарный в истории русского театра спектакль по пьеса Бертольда Брехта делает молодая команда режиссера Элмарса Сенькова, уже поставившего несколько театральных «хитов». Пьесу Брехта «прочтут» в театре по-новому и расскажут языком, понятным и созвучным современному зрителю, его сомнениям и заботам.

На пресс-конференции в театре знатоки норовили поправить режиссера - мол, название пьесы у вас ... какое-то неправильное!.. Ведь китайскую провинцию Сычуань - правильно по-русски называть иначе ... так, как повелось еще со времен театра на Таганке. Ведь когда-то с «Доброго человека из Сезуана», поставленного Юрием Любимовым со студентами Щукинского училища, начинался этот культовый в советские времена театр.

Элмарс Сеньков легендарного спектакля «живьем» на сцене - в силу юного возраста - видеть не мог. Зато видел другую нашумевшую постановку - одноименный московский спектакль Вячеслава Бутусова в Московском театре имени А.С. Пушкина. Спектакль этот несколько лет назад изрядно возбудил театралов российской столицы.

К нам в Ригу этот спектакль привозила «Золотая маска», так что многие его видели. Постановка режиссеру понравился, вдохновила сделать иначе, а вот повториться или же попасть под влияние предшественников он не боится.

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Элмар Сеньков считает, что не так уж и важно, как именно в театральной афише называть далекую провинцию Китая. Ведь в спектакле она - место действия условное, символическое.

(Очень все-таки интересно, каким будет на сцене театра мир, создаваемый для спектакля мастером видеоинтсаляций - сценографом Катриной Нейбургой!..) Ведь дело театра - рассказывать зрителю сказки, причем такие и так, чтобы все там со сцены было - про нас, а не про какой-то там вымышленный китайский мирок...

Материал в пьесе Брехта вполне подходящий, чтобы поразмышлять, что есть вообще сегодня доброта. Может ли оставться добрым человек, когда жизнь ставит перед жестким выбором и когда ему самому-то не на что жить?.. Добрым быть - это значит, ближнему помогать?..

Или, скажем, налоги платить полной мерой?.. Образы пока только нащупываются, примеряются, рождаются...

Главную роль доброй проститутки Шен Те (и ее брата-двойника) сыграет актриса нашего театра Екатерина Фролова, любимица рижских театралов. Элмарс Сеньков, объясняя свой выбор пьесы, кстати, тоже признался, что он очень любит с Катей работать - и этот факт даже повлиял на выбор именно этой пьесы. Ведь совершенно роскошная будет у Кати роль - и партнерам ее на сцене тоже будет на чем блестнуть и развернуться!.. В спектакле заняты Виталий Яковлев, Галина Российская, Дмитрий Палеес, Дана Чернецова, Леонид Ленц, Яков Рафальсон и многие-многие еще прекрасные актеры театра.

Пять лет назад пьесу Брехта специально для Московском театре имени А.С. Пушкина перевел Егор Перегудов - он театральный человек сейчас работает как штатный режиссер театра «Современник», язык перевода в его исполнении стал более современным, близким к сегодняшней речи. Но пьеса - длинная, а для рижской постановки она все-таки станет короче - персонажи останутся все, но речевая часть многих ролей сократится. Сокращениями вместе с режиссером сейчас занимается консультант по драматугрии Юстине Клява.

Театралам, не пропускающих рижских премьер, режиссера Элмарса Сенькова давно особо представлять не надо. Много лет в репертуаре Рижского русского театра держатся поставленные им в малом зале «Граненки» - где-то смешные до слез, в чем-то трогательные и грустные...

Несколько лет назад на большой сцене театра молодой режиссер поставил прекрасный спектакль «Индраны» по Рудольфу Блауманису, а также - горьковских «Дачников».

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Команда постановщиков, работающих вместе с Элмаром Сеньковым и коллективом русского театра тоже очень интересная. Похоже, 25 февраля нас ждет еще одна интересная премьера!

Элмар Сеньков не боится повторить трактовку предшественников, он ищет свое прочтение пьесы БрехтаЭлмар Сеньков не боится повторить трактовку предшественников, он ищет свое прочтение пьесы Брехта. Фото: Эвия Трифанова/LETA

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