Зимний карнавал: в Елгаве проходит фестиваль ледовых скульптур

19-й Международный фестиваль ледовых скульптур в Елгаве открылся в пятницу вечером награждением авторов лучших скульптур, концертами и фейерверками. В этом году с погодой в дни фестиваля, наконец, повезло, скульптуры идеально сохранились, и посетители в полной мере могут насладиться красотой ледяных фигур

Открывшийся фестиваль вызвал повышенный интерес у жителей и гостей города. По наблюдениям novaja.lv, в субботу в середине дня к кассам у входа в парк скульптур тянулись длиннющие очереди. Толпы посетителей не иссякали и у входа в палатку с командными скульптурами.

Желающим сфотографировать работы художников приходилось набираться терпения, чтобы дождаться возможности подойти к ограждению поближе.

Вереница посетителей не иссякала и возле индивидуальных скульптур.

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Дети с удовольствием проводили время, катаясь с ледяной горки, бегая по ледяному лабиринту, а также

сами, с помощью предоставленных ручных инструментов, пытались создавать скульптуры из небольших ледяных блоков.

Популярностью пользовались также детские театрально-игровые представления на эстраде.























































































Aizvērt Ледяные скульптуры в Елгаве Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs Billijs Locs







«Очень рада, что муж заранее купил билеты на фестиваль в кассе городского дома культуры, и сегодня не пришлось стоять в очереди. Скульптуры на этот раз получились замечательные, особенно у российских художников. Еще очень понравилась работа литовской команды «Пригласи панка на карнавал», - поделилась елгавчанка Ольга. В парк скульптур она пришла с супругом и сыном-четвероклассником.

Ребенок, попозировав отцу из ледового лабиринта и гондолы со сказочными персонажами, отправился на горку...

За транспортным движением возле въезда на стоянку на острове Паста следит полиция самоуправления. Так как очень многие посетители фестиваля приезжают на личном транспорте, на мосту со стороны Риги уже днем начали образовываться заторы.

Фестиваль продолжается вечерними концертами и развлечениями. 11 февраля парк скульптур открыт до 23.00, а в воскресенье, 12 февраля, с 10.00 до 22.00.