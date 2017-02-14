Во дворе дома нашли пропавшую 100 лет назад статую королевы Виктории

 

Фото: twitter.com/TelegraphNews

На заднем дворе одного из домов на юге Великобритании обнаружили пропавшую из здания парламента более 100 лет назад статую королевы Виктории. Об этом в понедельник, 13 февраля, пишет The Telegraph.

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Статую высотой около 168 сантиметров нашли на участке в графстве Хэмшир. По информации издания, владелец приобрел скульптуру в готическом стиле вместе с домом в городе Рингвуд в 1971 году.

Ранее здание принадлежало одному из потомков бывшего премьер-министра Уильяма Гладстона, который четыре раза становился главой правительства (1868-1874, 1880-1885, 1886 и 1892-1894 года). Предположительно, каменную статую убрали из парламента в ходе реставрационных работ в конце XIX или начале XX века.

Тогда членам парламента разрешалось выкупать скульптуры или другие архитектурные элементы, поврежденные из-за неблагоприятных погодных условий,

отмечает газета.

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Теперь статуя будет выставлена на аукцион, который пройдет в графстве Дорсет 23 февраля. Ожидается, что скульптура уйдет с молотка как минимум за 10 тысяч фунтов стерлингов.

Виктория (1819-1901) — королева Соединенного королевства Великобритании и Ирландии с 20 июня 1837 года, императрица Индии с 1 мая 1876 года.

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