Эстраду Межапарка приспособят для концертов и фестивалей мирового масштаба

Департамент собственности Рижской думы выслушает организаторов публичных мероприятий, чтобы в ходе второй очереди перестройки эстрады Межапарка приспособить ее для проведения концертов и фестивалей мирового масштаба.

Об этом агентству ЛЕТА сообщили в Рижской думе.

В пятницу, 17 февраля, в 14.00 в думском департамента собственности состоится совещание, во время которого устроители публичных мероприятий будут ознакомлены с проектом реконструкции Большой эстрады Межапарка.

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Проект представят архитекторы Юрис Пога и Аустрис Майлитис.

Как сообщалось, проект реконструкции Большой эстрады Межапарка будет реализован в две очереди. Сначала в 2018 году будет перестроена зрительская зона, а к 2020 году будет реконструирована сама эстрада.

Затраты на строительство первой очереди составят 23 млн евро.

Планируется, что реализация проекта начнется летом и первая очередь будет сдана в эксплуатацию 18 июня 2018 года.