Константин Райкин представит в Риге поэтический моноспектакль «Над балаганом небо…» 

22 февраля в 19:00 в Рижском Доме конгрессов выступит народный артист России, художественный руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин. Театральный мэтр представит поклонникам свой новый проект – пронзительный поэтический моноспектакль «Над балаганом небо…».

Название спектакля одноименно сборнику произведений русского поэта ХХ века Давида Самойлова, чьи стихи наряду с поэзией Осипа Мандельштама, Лопе де Вега, Александра Пушкина, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова прозвучат в исполнении Константина Райкина.

Артист читает их со сцены, пропустив через себя и превратив в монологи, небольшие миниатюры, увлекающие зрителя за собой и заставляющие задуматься о вечном.

В постановке звучит музыка Нино Рота из фильма Ф. Феллини «Ночи Кабирии». Продолжительность спектакля - 2 часа.

Фото: Пресс-фото

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«То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого, - рассказывает Константин Райкин. - Я и сам состою из разных жанров. Поэзия, особенно высокая, - это ведь особое состояние души.

Для меня чтение стихов со сцены – это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль.

Сейчас я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище, каких-то хороших фраз, красивой речи. Когда-то папа сказал мне: «Всегда читай стихи. Делай это независимо от того, кто твоя публика. Это поможет им глубже понять тебя и смотреть на жизнь многослойней».

Обращение Константина Райкина к рижским зрителям:

Константин Аркадьевич Райкин - художественный руководитель Государственного театра «Сатирикон» им Аркадия Райкина, народный артист России, режиссер, лауреат Государственных премий РФ, четырежды лауреат Национальной премии «Золотая Маска», лауреат премии Фонда К. Станиславского, премий «Хрустальная Турандот», «Чайка», «Кумир», «Триумф», художественный руководитель «Высшей школы сценических искусств», профессор.

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