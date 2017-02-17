В хорватском музее обнаружили пропавшие картины Рериха

Сотрудники посольства России в Хорватии нашли в одном из музеев Загреба 10 пропавших полотен русского художника Николая Рериха. Об этом ТАСС в пятницу, 17 февраля, сообщил посол Анвар Азимов.

«Мы обнаружили в запасниках одного музея 10 уникальных картин Николая Рериха, которые с его согласия были привезены сюда в конце 30-х годов, здесь проходила выставка его картин. Потом они здесь остались, затем была война и об этих картинах фактически забыли», — рассказал глава российской дипмиссии.

Среди найденных работ — «Паранирвана», «Языческая Русь», «Приказ учителя».

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«Мы ведем необходимую работу по возвращению этих картин российской стороне», — добавил посол.

Николай Рерих (1874-1947) — русский художник и философ-мистик. Родился в Петербурге, много путешествовал. Был действительным членом Югославской академии наук и художеств в Загребе.

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