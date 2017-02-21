Михаил Казиник приглашает на ночную мистерию «БЕЗУМНЫЕ ГЕНИИ»

 

Фото: Пресс-фото

10 марта в 20:00 в Торнякалнской церкви (ул. Торнякална, 3/5) в рамках ежегодных Дней Михаила Казиника в Риге состоится очередное мистическое музыкальное действо – ночная мистерия «БЕЗУМНЫЕ ГЕНИИ».

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Ночные концерты в церкви – это творческое ноу-хау Михаила Казиника. Орган – это один из излюбленных инструментов музыканта, поэтому такие представления всегда окутаны магией божественной музыки и удивительных музыкальных открытий. В 2016 году Михаил Казиник с успехом представил в ночную мистерию о борьбе Дьявола и Бога в классической музыке. Теперь на очереди новое событие и новая тема.

Фото: Пресс-фото

«На протяжении многих столетий человечество пытается ответить на один из важнейших вопросов.

Фото: Пресс-фото

Гений - это безумие или представитель другого мира, - рассказывает о концерте Михаил Казиник.

- Возможно, гению очень трудно совместить законы обыденного мира с той невероятной информацией, которую он получает и хочет передать человечеству.

Чтобы защитить его.

Защитить от чего? Мог ли бы мир существовать без музыки Шумана, Листа, Паганини и картин Ван-Гога, Эль Греко, Гогена? Чего лишился бы мир?

Полоний говорит о Гамлете: «В его безумии есть своя система». О какой системе говорит Полоний? Что скрывается под маской сумасшедшего?

Наш ночной концерт будет в высшей степени безумным. Но в нем будет своя система, которая откроет глубинные страницы великого искусства».

Видео:

В мистерии принимают участие:

Вокал: Михаил Светлов (бас, США)

Скрипка: Андрей Чистяков (Россия)

Ф-но: Станислав Соловьев (Россия)

Орган: Лариса Царькова, Ингуна Гринберга (Латвия)

Победители международного конкурса «Восходящие Звезды»

Михаил Казиник (Швеция) — искусствовед, музыкант, писатель, поэт, философ, режиссер, страстный просветитель и один из самых эрудированных людей нашего времени.

В зале не остается ни одного человека, который не был бы захвачен его ураганной энергией, не был бы увлечен уникальным моноспектаклем этого удивительного человека.

Как всегда, пребывание Михаила Казиника в Риге связано с обширной культурной программой, которая продлится с 7 по 16 марта. В эти дни пройдет международный конкурс молодых инструменталистов и вокалистов «Восходящие Звезды 2017», а также концерты «Из Зальцбурга в Париж», «Ваш Сергей Рахманинов» и творческие семинары для педагогов в школе Exupery.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: подробнее о программе Дней Михаила Казиника читайте ЗДЕСЬ

Билеты в кассах www.bilesuserviss.lv.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: страничка Дней Михаила Казиника в Facebook


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