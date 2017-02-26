Вдова Алексея Петренко нашла виновных в его смерти

Вдова выдающегося российского ктера Алексея Петренко нашла причастных к его скоропостижной смерти. Азима Абдумаминова уверена, что здоровье блистательного артиста театра и кино подорвала начавшаяся в СМИ травля.

По словам Азимы Расуловной, Алексей Петренко умер мгновенно. Врачам только осталось констатировать, что смерть наступила в результате отрыва тромба. Она уверена, что трагедии можно было избежать, а страшное событие – отсрочить.

ЧИТАЙ НА TVNET: Умер выдающийся российский актер Алексей Петренко

«Я считаю, его уход из жизни ускорила телепередача, которая вышла 26 января. Ее вел Борис Корчевников.

В студии выступала Полина Петренко, старшая дочка Алексея Васильевича. Она высказывала свои многочисленные претензии к отцу»,

– цитирует сайт «Комсомольская правда» Азиму Абдумаминову.

Вот этот "Прямой эфир":

«К сожалению, Алексей Васильевич эту программу смотрел. Для него это был настоящий удар. Он очень переживал», – рассказала она. Вдова актера добавила, что

тот даже написал письмо в администрацию президента, в котором просил прекратить клевету на себя на федеральном канале.

До самого последнего дня актер буквально фонтанировал энергией. У него были запланированы выступления в Петербурге, Алма-Ате, Астане. В планах было выпустить автобиографическую книгу и аудиоальбом с песнями к 80-летнему юбилею. Алексей Петренко хотел провести творческий вечер в театре «Модерн».

Алексей Петренко на сцене:

В Елоховском соборе 26 февраля он должен был принять участие в благотворительном концерте. Он будет проведен, но уже в память об ушедшем артисте.

Прощание с артистом пройдет в Доме кино 27 февраля. Он будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище, рядом со своими родителями.

Не стало Алексея Петренко: