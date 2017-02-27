«Добрый человек из Сезуани»: плевать им на отчаяние людей!..

Мир вокруг нас устоит и не рухнет, если там, куда явились Боги, найдется хоть один по-настоящему ДОБРЫЙ человек. Боги спешат на кого-то свалить побыстрей этот груз - быть отзывчивым к горюи нуждам других. Боги, как люди, вечно спешат, не с руки им на службе задерживаться... Назначена быть ДОБРЫМ ЧЕЛОВЕКОМ местная проститутка Шен Те, отзывчивая к горестям людей. И ... все немедленно садятся ей на шею.

Премьера спектакля «Добрый человек из Сезуана» в Рижском русском театре - из долгожданных. За тем, что делает режиссер Элмарс Сеньков, наши театралы следят внимательно. На какой бы сцене режиссер не работал, результат интересен публике. Тем более, что

режиссер Сеньков, штатно работающий в Национальном театре, приходит со своей командой постановщиков. Результата с нетерпением ждет как русская, так и латышская публика.

Вот и сейчас сценографию и видео делала Катрина Нейбурга, костюмы - Мария Розите-Витола, хореографическое решение - Агате Банкава, световое - Оскар Паулиньш. А музыка жившего в первой половине прошлого века композитора Пауля Дессау в оранжировке Эдгара Макенса местами звучит так... будто написана для клубной дискотеке.

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Первую премьеру «Доброго человека...» давали в субботу, а накануне русский TVNET поспешил побывать на сдаче спектакля, ведь уже на стадии репетиций было понятно: это надо смотреть. И не потому только, что «Добрый человек из Сезуана» - дважды уже культовая вещь в театральном российском пространстве. Есть у нас и иные причины.

Напомним: в 1961 году он стал потрясением для московских театралов — и с этой постановки Юрия Любимова начался театр на Таганке, будущий законодатель театральных мод. А в 2013 году на сюжет пьесы замахнулся питерский режиссер Юрий Бутусов. И поставленный им Московском театре им. А.С. Пушкина спектакль дал новую жизнь пьесе. Ошеломив москвичей, постановка Бутусова собрала все главные театральные премии России. Именно в качестве лауреата «Золотой маски» привозили ее и к нам, в Латвию.

В совершенно иной, изменившейся, реальности Брехт оказался дивно современным. Хоть это и странно... Увы, нашей жизни опять есть место социальному пафосу убежденного борца с реальностью капиталистической. Элмар Сеньков, кстати, работу москвичей видел и не скрывает, что постановка Бутусова произвела сильное впечатление. Не смущает ни неизбежность сравнений, ни опасность повторов. На театральной сцене ведь каждый может идет своим путем.

Так бывает: легенды давлеют своим авторитетом. Но ведь есть оригинал - есть текст, не так давно переведенный заново, его можно прочесть заново, примерить на свой опыт и... обнаружить там то, чего прежде никто еще не нашел. Сказать то, что важно именно здесь и сейчас.

Что значат доброта и злоба в наше время? Быть добрым хорошо - но за чей счет? И не делают ли нужда, отчаяние, бедность нас отрешеннее, жестче и злее?..

Люди китайской провинции Сычуань не особо-то верят в богов, в том числе и в «богов» коммунистических. На латвийской сцене этот мир выстроен нагромождением деревянных ящиков - хаос создается из них, они же выстраиваются в расчетливый порядок. Когда за дело берется «двоюродный брат» хаос ...превращается в порядок. Все же действо спектакля временами... больше похоже на молодежную дискотеку. Впрочем, это все очень красивую!

Музыка и хореография, жесткая и точная игра света, плюс видео на мультимедийном экране создают ощущение толпы. Она иногда служит лишь фоном для ярких, запоминающихся персонажей или для драматических событий в жизни Шен Те. Жизнь главной героини не проста и богата событиями. Но та же толпа, порой, кажется готова прямо с экрана ... пройтись по головам зрителей. Но из этой же серой массы - коротко, ненадолго - возникают яркие, очень даже запоминающиеся образы.













































Aizvērt Премьера в Рижском русском театре: "Добрый человек из Сезуани" Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Главную роль в «Добром человеке из Сезуани» сыграла Екатерина Фролова: огромная эмоциональная нагрузка ложится на эту актрису. Собственно, под нее и выбрал Элмар Сеньков данную пьесу Брехта.

Большая и трудная роль!.. Правда, накануне премьеры Катя, которая звездной болезнью не страдает, призналась, что пока что для нее далеко не все акценты в образах героини/героя найдены и расставлены. И что иногда кажется: вот оно, есть есть, наконец, точное попадание в эмоцию... Но как потом это заново повторить?.. Так что спектакль еще будт расти, набирать, меняться.

Любимцев публики в «Добром человеке...» на сцену выходит много. Чего стоят одни только деловитые-скучные боги - Яков Рафальсон, Леонид Ленц и Игорь Чернявский мастерски, в несколько штрихов рисуют одинаково равнодушных и по-человечески разных героев. Деловая жадина в исполнении Даны Чернецовой - чего не сделаешь ради детей!.. Цепкая мамаша и ее флегматичный сынок - как бы летчик (Галина Российская и Виталий Яковлев), бодрячок-парикмахер Дмитрия Палееса, и персонажи Евгения Черкеса, Натальи Живец, Максима Бусела... Много в постановке запоминающихся актерских работ.

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Вот Боги, сделав свой выбор, удаляются восвояси. А добрая девушка Шен Те остается расхлебывать кашу, которую они заварили. Ей дали немножко денег, хватило купить небольшую табачную лавку. Девушка больше не проститутка - она теперь индивидуальный предприниматель. Сбылась мечта!..

Нет, не ту-то было. Прослышав про новость, всяк норовит ее или надуть, или... хотя бы сгрузить на ее хрупкие плечи груз своих забот, ответственности за собственную жизнь.

Слишком много вокруг отчаявшихся, бездомных и бедных - доброты Шен Те на всех не хватает. Ей на помощь приходит вымышленный «двоюродный брат» Шуй Та - решительный, расчетливый и ...всемогущий. Ему положено быть антиподом «сестры», расчетливым и злым. Но в нашей версии брехтовского спектакля... у него-то получше как раз получается творить реальноеь добро. Летчик оказывается не таким уж и рохлей... Да и все остальные, оказывается, способны быть не только нытиками...

Значит ли это, что «добро должно быть с кулаками?» И что есть доброта?.. И что есть справедливость?.. Новый рижский «Добрый человек...» лишен примет гламурной современности. На сцене - вневременное пространство.

Видео на мультимедийном экране конкретнее, там уже больше про нас, но совсем не привязка к какому-то месту и времени. Безликие, вырванные из праздной толпы персонажи, появляются там «ниоткуда» и уходят - «в никуда», растворяются прежде, чем прошагать по головам зрителей.

Стоит ли этот спектакль смотреть? Ну, фанаты и поклонники режиссера Сенькова, его команды и Кати Фроловой непременно придут. И - смотреть желательно всем, кто любит театр как искусство, не пропуская заметных событий в Риге. Ведь завзятые театралы давно уже следят за репертураром не одного-единственногол своего любимого театра. Еще один шаг на сближение латышской и русской публики делает этот спектакль. Интересно, что зрительном зале «Доброго человека...» люди смеются... пока что в разных местах. Но тема - общая.

Если же лично вы ждете от театра зрелища и развлечения, то ... стоит подумать, выбирать ли именно этот спектакль. Ведь и веселых и милых во всех отношениях пьес в репертуаре тоже хватает. Спектакль Элмара Сенькова и его команды - не такая уж веселуха, и праздником радости станет едва ли... Брехтовский театр вообще ведь зрелище эпически-специфическое. Любил драматург задавать нам не самые приятные вопросы... Это пиршество для театральных гурманов, готовых вникать, смаковать тонкости, слышать обращенные к ним вопросы.

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Решились?.. Тогда торопитесь за билетами - афиши текущего месяца в Рижском русском театре прочно пестрят наклейками «Продано!». Ближайшие спектакли «Доброго человека из Сезуани» - 1 и 21 марта, далее - 2, 13 и 30 апреля.

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