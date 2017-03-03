Куда сходить? Топ-10 культурных событий марта

Иллюстративное фото
 
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Слава

Иллюстративное фото. Фото: Эвия Трифанова/LETA

Март радует латвийских жителей не только началом весны и теплой погодой, но и разноплановой культурной программой. В этом месяце Ригу с концертами посетят многие музыканты и исполнители, среди которых Слава, «Ночные снайперы», «Океан Эльзи» Лолита. Также в столице пройдут творческие вечера Владимира Познера и Чулпан Хаматовой, состоятся масштабные балетные представления, а также в одном из рижских клубов в честь легендарных музыкантов устроят крупный рок-фестиваль. Смотри в нашем обзоре то, что нельзя пропустить!

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Слава

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