«Гитлер под амфетамином» вошел в тренды Reddit

На портале Reddit набирает популярность ускоренный зацикленный ролик, на котором запечатлено, как нацистский лидер Адольф Гитлер нервно раскачивается, сидя на трибуне стадиона.

За пост под названием «Гитлер с симптомами употребления амфетамина» проголосовали более 22 тысяч пользователей. Под публикацией юзеры на момент написания материала оставили свыше двух тысяч комментариев.

Некоторые пользователи, не воспринявшие пост как шутку, усомнились, что в то время (кадры, судя по всему, были сделаны на летней Олимпиаде-1936 в Берлине) фюрер уже был наркоманом, поскольку широкое распространение первитин (метамфетамин) получил только в 1938 году. Однако

известно, что принимать препараты на основе наркотических соединений вождь Третьего Рейха начал именно в 1936-м.

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Во время Второй мировой войны Гитлер несколько раз в день получал инъекции первитина, прописанные ему личным врачом.

В нацистской Германии этот препарат использовался легально, в том числе в армии. Впоследствии он был отнесен к наркотикам.