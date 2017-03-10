Ждун ждет подругу. Автор начала создавать Ждунью

 

Фото: Социальные сети

Голландский скульптор Маргрит ван Брифорт, создавшая популярную в интернете скульптуру Ждуна, работает над его женской версией, свидетельствует запись в ее Instagram.

«Работаю, работаю, работаю. Новая скульптура. Что это будет? Ждун или Ждуня?», - сообщила она, причем хештеги были написаны как на латинице, так и на кириллице.

#workinworkinworkin #newsculpture #process #whatwillitbe #zhdun or #zhdunya ? #ждун #ждуня

Публикация от Margriet van Breevoort (@margrietvanbreevoort)

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Как уже писал Русский TVNET, гибрид слона и насекомого, названный Homunculus Loxodontus, был создан в качестве «компаньона» для пациентов, ожидающих приема у врача. Скульптура установлена на лавочке у Лейденского университета.

Данная скульптура, стала невероятно популярна на просторах российского интернета, превратившись в мем и получив имя Ждун.

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