Рижский русский театр: чего нельзя пропустить «театральным гурманам»?

Репертуарная афиша у входа в Рижский русский театр им. Михаила Чехова уже который месяц пестрит наклейками «Билеты проданы!» О билетах на премьеры сезона надо заботиться заранее. О вкусах, как говорится, не спорят - один любит ананас, а другой - свиной хрящик. В репертуаре театра тоже есть спектакли на разный вкус. Русский TVNET решил из первых рук узнать: что надо обязательно видеть на главной русской сцене Латвии искушенному любящему и знающему театр «насмотренному» зрителю?

Каково это - быть главным и почти единственным профессиональным русским театром столицы, существуя в замкнутом пространстве?.. Легко ли конкурировать за зрителя с латышскими театрами? На эти и подобные им вопросы у директора Рижского русского театра Эдуарда Цеховала ответ один: «Надо просто быть хорошим театром».

Рижский русский театр имени Чехова - сегодня старейший из работающих за пределами России. А после реконструкции - еще и один из лучших в Восточной Европе по техническому оснащению и современным технологическим возможностям. Приглашенные режиссеры, планируя в театре с нашей труппой работать, возможности современных технологий тоже учитывают.

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Эдуард Цеховал уверен: сегодня можно без ложной скромности сказать, что наш театр - из лучших за пределами России. То, что делают другие, рижане видят на театральных фестивалях, на которые ездят из года в год. В Воронеже, Бресте, Санкт-Петербурге и Ярославле - смотрят, оценивают и свой уровень, сравнивая себя с другими.

В апреле вновь собираются в Санкт-Петербург на «Встречи в России» («Балтийский дом»), где на сей раз покажут недавнюю премьеру - «Доброго человека из Сезуани» в постановке Элмара Сенькова. Далее в фестивальных планах осени - поездка в Брест и Калининград, обменные гастроли с русским театром Таллинна.

Что сегодня нашим, рижским театралам и гостям Риги важно не пропустить из фестивальных спектаклей?

- Во-первых,

обязательно надо смотреть «Фро» - спектакль, поставленный режиссером Русланом Кудошевым по всем фестивалям уже проехал. Недавняя премьера Элмара Сенькова «Добрый человек из Сезуани» - очень хороший спектакль, настоящий. «Медея» в постановке Влада Наставшева

- сейчас получили приглашение на фестиваль древнегреческой драматургии на Кипре, вероятно покажем его там летом. «Медею» зовут и на другие фестивали, но есть проблемы, Гуна Зарина в контракте записала, что не может ехать в Россию. Очень хороший спектакль - для театральных гурманов это лучший выбор.

В марте вернулась в репертуар «Ханума», в марте все билеты уже проданы. С 2011 года в малом зале идут «Граненки» - это дебютная работа Элмара Сенькова, которая до сих пор с успехом в малом зале идет. Недавно поставили спектакль в июньский репертуар - за несколько часов все билеты были проданы.

Так что торопитесь, театральные гурманы. До конца сезона времени остается всего - ничего. В мае нас ждет еще одна премьера - режиссер Виестур Кайриш ставит Шекспира. 27 марта - в Международный день театра - предстоит знаменательное событие. Актрисе театра Екатерине Фроловой вручат приз имени Лимиты Берзини. Эту награду впервые в Латвии получает актриса русского театра...

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