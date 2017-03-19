Концерт в разговорном жанре: два часа с Владимиром Познером

Владимира Познера знают все - мало кто из журналистов на постсоветском пространстве сегодня сохранил такой авторитет и доверие телезрителей. К его мнению прислушиваются не только фанаты и поклонники авторской передачи «Познер», которая выходит в эфир на Первом канале российского ТВ. Люди, не способные слышать друг друга в силу непримиримости своих политических позиций и убеждений, его - слышат.

В субботу Владимир Владимирович выступил в Риге - в большом зале Дома конгрессов практически не было свободных мест. Более тысячи человек пришли на творческую встречу. Причем кое-кто даже приехал издалека - например, из Германии, Таджикистана, российской Самары. Возможность послушать «живьем» одного из лучших журналистов современной России - она дорогого стоит. У тех, кто пришел на концерт в разговорном жанре, была и возможность задать автору блистательных телевизионных интервью и свои собственные вопросы.

Русский TVNET тоже побывала на встрече с классиком. Признаем, что слушать Владимира Владимировича - большое удовольствие. Даже если ты не относишься к числу восторженных почитателей мэтра, а некоторые из баек, которыми классик со сцены потчует публику, слышишь не в первый раз. Удовольствие - потому что и русским языком журналист владеет прекрасно, и мысль выражает с блистательной точностью, и нравственным камертоном для миллионов людей остается так же, как четверть века назад.

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Около часа Владимир Владимирович - один на огромной сцене - говорил в зал. Вышел легкой походкой, слегка попенял на «недемократический» ящик для записок: несправедливо, мол, что самые первые из адресованных ему записок, как правило, остаются на творческих встречах непрочитанными, они же лежат на дне, до них очередь не доходит... Вопросы предложил задавать в микрофон, прямо из зала. Разумеется, к микрофону тут же выстроилась очередь. И на вопросы мэтр отвечал прямо, развернуто не уклоняясь, с юмором и по существу.

Впрочем, обо все по порядку. Прежде, чем разговор перешел в режим диалога, Владимир Владимирович вспомнил, как в далеком 1968 году он впервые оказался в Латвии. Переживал тогда трудные времена, нуждался в передышке, вот и приехал прямиком в рыбацкий поселок Звейниекциемс.

Историю эту автору из уст Владимира Владимировича Познера мне уже случалось слышать раньше. Но о давнем своем знакомстве с рыбаком Ольгертсом, воевавшим и отсидевшим в лагерях, о его хохотушке- жене и прочих домочадцах, Познер говорит с такими «вкусными» подробностями, будто роман о них пишет!

Поделился первыми впечатлениями от приезда нынешнего. Немало был удивлен, что и в Риге интервью с ним коллеги не обошли вниманием «актуальной» темы - недавней ситуации с танцором, подчеркнувшим в своем выступлении увечье и обиженным публично прозвучавшим замечанием Познера. Пришлось говорить об этом и в зале Дома конгрессов, подчеркнув, что не в одном этом конкретном парне дело.

Проблема-то в том, что по существу к людям на инвалидных колясках, запертых в своих квартирах, в России относятся плохо, не решая их проблем, а будь это иначе, мы просто видели бы их среди нас - на улицах, в парках, на концертах и в барах... Но легче устроить «срач» в интернете, чем заставить власть по-настоящему и системно заботиться о людях, которые в настоящей поддержке нуждаются.

Удивлен был Познер и тем, что в Латвии продолжают сравнивать себя с Францией, Германии, скандинавскими странами... с несколько ущербным чувством. Мол, почему-то за столько лет свободы мы не стали жить как они.

Представьте, хоть на минуточку - предложил журналист залу - что француз ... хочет стать таким, как англичанин. Или - наоборот. Да ни за что на свете! Так почему бы латвийцами не жить без оглядки на других, став самими собой?..

И уж совсем в полный ступор журналиста вводит до сих пор имеющее место нежелание местных русских учить латышский язык - мол, зачем нам?.. Далеко не все жалобы местных русских находят отклик и понимание у московского гостя. О русском языке на постсоветском пространстве говорил он и позже, отвечая на вопросы из зала.

Хотим мы этого или нет, русскоязычное пространство на просторах бывшей империи неизбежно пойдет на убыль, оно ведь численно не воспроизводится. Страны, ставшие частью советской империи, имели свою историю и культуру, которой стыдно не знать живущим, например, в балтийских странах русским.

Говорил Владимир Владимирович об избрании президентом США Дональда Трампа, об американской избирательной системе, позволившей ему обойти Хиллари Клинтон, набравшую значительно больше голосов избирателей. А также об опасности решений непредсказуемых политиков, щедрых на пути к власти на популистские обещания. Еще - о том, насколько тяга к простым решениям сложных проблем заметна сейчас у избирателей и в Европе. Но едва ли даже в такой ситуации во Франции к власти придет Мари Ле Пен... Хоть мэтр и не любит выступать с политическими прогнозами, он верит в разум французского избирателя.

По-настоящему тревожит телеведущего градус ненависти, который нагнетается сегодня по отношению к политическим противником. Отнюдь не считая себя «путинистом», Познер считает недопустимым, как тон, каким говорят на Западе о российском президенте, так и тот искусственно сформированный» образ монстра», какой тиражируют многие европейские и американские СМИ.

Посмотрите сами на обложки журналов, предлагает Познер. Или подумайте: как собиралась в дальнейшем вести политический диалог с Владимиром Путиным кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, которая прямо сравнивала его с Гитлером?..

Кстати, очень может быть, что Владимир Владимирович Путин однажды все-таки станет гостем программы «Познер» - с приглашениями в его пресс-службу Владимир Владимирович Познер обращался не раз, но всегда получал отказ. Но будет еще обращаться...

Увы, не только российский президент - очень многие политики и люди из властных структур упорно избегают отвечать на вопросы в эфире неподконтрольных им программ. Почему? Не любят они называть вещи своими именами и отвечать на «неудобные вопросы».

Владимиру Познеру такие вопросы в Доме конгрессов тоже задавали. О том, например, как сам он долго работал пропагандистом преимуществ советского образа жизни... И о том, что заставило от отказаться от своей веры и искренней убежденности... А еще о том, почему он, гражданин Франции, живет и работает все-таки в России, которую критикует достаточно остро и при том, работая для одного из самых «пропагандистских» государственных телеканалов?

Разумеется, шел разговор на встрече и о журналистике и журналистах. Увы, мало тут у Владимира Владимировича оптимизма. Он считает, что журналистика в наше время кончилась как профессия. Ведь журналисты, увы, больше не информируют общество и даже не пытаются этого делать, они занимаются пропагандой, насаждая и втюхитвая населению «правильную» точку зрения. Во всяком случае, именно так обстоит сегодня дело в России - и? судя по всему, не только в России.

Миром правит страх и ненависть - и СМИ целенаправленно культивируют именно эти чувства.

...Не пропустите - гостьей одной из ближайших программ Владимир Владимировича будет прекрасная Алла Демидова. Телезрителей и тех, кто посмотрит запись их разговора в сети, ждет ощущение живой, настоящей встречи с великой актрисой. Ведь интервью Владимира Познера тем и хороши, что они привлекают зрителя предвкушением доверительной, умной, достойной беседы. И очень часто оставляют потом ощущение, будто мы тоже незримо находимся в студии. За это мы, собственно, и любим программы Познера.

Спасибо, Владимир Владимирович!

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