Ещё не всё потеряно: стихи и рижане совместимы

 

Фото: TVNET

Почему информационным поводом для опросов и дискуссий чаще всего становятся спорные, политизированные праздники? Ведь так много позитивных, радостных поводов пообщаться с жителями Латвии! Вчера, например, был Международный день счастья, а сегодня - Всемирный день поэзии.

Отмечать этот день 21 марта было решено в 1999 году на конференции ЮНЕСКО. Первый Всемирный день поэзии прошел в Париже.

«Поэзия может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека — но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание»,

- говорится в решении ЮНЕСКО.

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Всемирный День поэзии также призван дать возможность шире заявить о себе малым издательствам, чьими усилиями до читателей доходит творчество современных поэтов, и литературным клубам, дающим слово сотням молодых литераторов.

Русский TVNET, в свою очередь, попросил жителей Риги и гостей столицы рассказать стихотворения их любимых поэтов. Что их этого вышло - смотрите в нашем видео!

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