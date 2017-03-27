Впервые приз Лилиты Берзини - у русской актрисы

"Ханума" возвращается! Искрометный и яркий, талантливый и веселый спектакль - снова на сцене Рижского русского театра
 

"Ханума" возвращается! Искрометный и яркий, талантливый и веселый спектакль - снова на сцене Рижского русского театра. Фото: Иева Чика/ LETA

Сегодня Всемирный день театра. Русский TVNET поздравляет всех причастных к волшебству сценических преображений! Ведь праздник не только у тех, кто выходит на сцену. Для сценографов и композиторов, костюмеров и бутафоров и представителей многих профессий этот день и этот праздник - особенный. Рижский русский театр имени Михаила Чехова поздравит с первой премией национального масштаба коллегу - впервые в Латвии приз памяти актрисы Лилиты Берзини получает русская актриса!..

Церемония вручения наград пройдет в латвийском Музее Театра - в Доме Смилгиса. Решение Союза театральных деятелей давно объявлено, имя лауреата известно. За создание блестящих женских образов на сцене Рижского русского театра имени Михаила Чехова награду получит Екатерина Фролова. Накануне праздника Русский TVNET попросил прокомментировать это событие представителей старшего поколения - главного администратора театра Наталью Бастиону и актера Якова Рафальсона.

Актриса Екатерина Фролова первой из русских актрис получает приз Лилиты Берзини, присуждаемый с 1987 годаАктриса Екатерина Фролова первой из русских актрис получает приз Лилиты Берзини, присуждаемый с 1987 года. Фото: Эвия Трифанова/LETA

Реклама

Наталья Ивановна Бастина Русскому TVNET про любимицу как зрителей, так и коллег Екатерину Фролову сказала:

- Замечательная девочка! Она - наша звездочка и человек очень хороший. Звездной болезнью не страдает, и, надеюсь, никогда не будет страдать: у Кати много таких человеческих качеств, которые ее охранят от этой беды. Она репетирует сейчас в «Короле Лире» - в мае премьера. Приходите! А Кате здоровья хочу пожелать, потому что актерская работа, она ведь забирает очень много сил, энергии.

- Наташа, Вас и Ваш театр - с праздником! Скажите, а что Вы пожелаете в Международный день театра нам, зрителям? И что скажете о сезоне 2016/2017 в театре?

- У нас этот театральный сезон совершенно удивительный - билеты продаются хорошо на все спектакли! И кто посмотрит на афишу у входа, сам увидит там сплошь: «Продано!», «Продано!», «Продано!»…

Люди спрашивают про своих любимых актеров: играет ли в новом спектакле? И это не только именитых мастеров касается. Ведь молодежь с «коняевского» курса - все ребята местные, посмотреть спектакли с их участием приходят и одноклассники и актеры латышских театров -

они вместе в Академии культуры учились.

Труппа у нас небольшая, и постоянные зрители всех наших актеров знают. Русского и латышского зрителя сейчас у нас в зале процентов пятьдесят - на пятьдесят. И молодежи в зале тоже много!

А ведь несколько поколений практически потеряли русский язык, не знают его. А с тех пор, как у нас на электронном табло идет синхронный перевод молодому латышскому зрителю уже не надо бояться, что он чего-то не поймет.

А вот Яков Рафальсон не только сказал о своей партнерше по сцене и съемочной площадке много хороших и восхищенных слов, но и вспомнил далекое прошлое. Мало кто помнит сегодня, что после окончания театральной академии в Санкт-Петербурге

Катю... целый год не брали в труппу театра. По секрету скажем: господин Рафальсон к перемене в судьбе молодой актрисы был тоже причастен. И он теперь очень рад, что Рижский русский театр нашел в лице его протеже настоящую АКТРИСУ.

- Очень рад, что Катя связала свою судьбу с театром и, во многом, определила лицо театра. Огромная радость, когда видишь одну за другой удачи этой актрисы в театре. И естественно, радуешься за нее.

Понимаете, какая штука... Часто говорят, что друг познается в беде - а ведь это неправда. Потому что друг познается в радости! Радоваться вместе с другим - как же это сложно.

Для меня огромная радость, когда выходишь с ней на площадку. Театр ведь такое дело - ты видишь глаза партнерши, чувствуешь энергетику. Так что это огромная радость - и не только для меня, что она - в нашем театре.

Еще по этой теме
Екатерина Фролова:мы работаем душой

Екатерина Фролова:мы работаем душой

Рижский русский театр им. Михаила Чехова представил премьеры сезона

Рижский русский театр им. Михаила Чехова представил премьеры сезона

Рижский русский театр: чего нельзя пропустить «театральным гурманам»?

Рижский русский театр: чего нельзя пропустить «театральным гурманам»?



Ресурсы

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 350 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 400 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR

reklama.vesti.lv

Bugatti выпустила велосипед по цене четырех Lada Vesta Hi-Tech

Bugatti выпустила велосипед по цене четырех Lada Vesta

Уличный стиль Риги: не вы ли случайно попали в кадр? Wo&Men

Уличный стиль Риги: не вы ли случайно попали в кадр?

Она точно не робот? Китаянка считает деньги со скоростью света Hi-Tech

Она точно не робот? Китаянка считает деньги со скоростью света

«Сняла в банкомате 25 евро. Заплатила 6,20 комиссию» Новости

«Сняла в банкомате 25 евро. Заплатила 6,20 комиссию»

Франция требует тюремного заключения для "Rietumu banka" Новости

Франция требует тюремного заключения для "Rietumu banka"

Культура

Театр

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 270 EUR
Продают Земля, Бабитe
Продают Земля, Бабитe 31 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Юрмалe
Продают Квартиры, Юрмалe 326 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
FINANŠU KONTROLIERI
FINANŠU KONTROLIERI
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 