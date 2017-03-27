Впервые приз Лилиты Берзини - у русской актрисы

Сегодня Всемирный день театра. Русский TVNET поздравляет всех причастных к волшебству сценических преображений! Ведь праздник не только у тех, кто выходит на сцену. Для сценографов и композиторов, костюмеров и бутафоров и представителей многих профессий этот день и этот праздник - особенный. Рижский русский театр имени Михаила Чехова поздравит с первой премией национального масштаба коллегу - впервые в Латвии приз памяти актрисы Лилиты Берзини получает русская актриса!..

Церемония вручения наград пройдет в латвийском Музее Театра - в Доме Смилгиса. Решение Союза театральных деятелей давно объявлено, имя лауреата известно. За создание блестящих женских образов на сцене Рижского русского театра имени Михаила Чехова награду получит Екатерина Фролова. Накануне праздника Русский TVNET попросил прокомментировать это событие представителей старшего поколения - главного администратора театра Наталью Бастиону и актера Якова Рафальсона.

Актриса Екатерина Фролова первой из русских актрис получает приз Лилиты Берзини, присуждаемый с 1987 года. Фото: Эвия Трифанова/LETA

Реклама

Наталья Ивановна Бастина Русскому TVNET про любимицу как зрителей, так и коллег Екатерину Фролову сказала:

- Замечательная девочка! Она - наша звездочка и человек очень хороший. Звездной болезнью не страдает, и, надеюсь, никогда не будет страдать: у Кати много таких человеческих качеств, которые ее охранят от этой беды. Она репетирует сейчас в «Короле Лире» - в мае премьера. Приходите! А Кате здоровья хочу пожелать, потому что актерская работа, она ведь забирает очень много сил, энергии.

- Наташа, Вас и Ваш театр - с праздником! Скажите, а что Вы пожелаете в Международный день театра нам, зрителям? И что скажете о сезоне 2016/2017 в театре?

- У нас этот театральный сезон совершенно удивительный - билеты продаются хорошо на все спектакли! И кто посмотрит на афишу у входа, сам увидит там сплошь: «Продано!», «Продано!», «Продано!»…

Люди спрашивают про своих любимых актеров: играет ли в новом спектакле? И это не только именитых мастеров касается. Ведь молодежь с «коняевского» курса - все ребята местные, посмотреть спектакли с их участием приходят и одноклассники и актеры латышских театров -

они вместе в Академии культуры учились.

Труппа у нас небольшая, и постоянные зрители всех наших актеров знают. Русского и латышского зрителя сейчас у нас в зале процентов пятьдесят - на пятьдесят. И молодежи в зале тоже много!

А ведь несколько поколений практически потеряли русский язык, не знают его. А с тех пор, как у нас на электронном табло идет синхронный перевод молодому латышскому зрителю уже не надо бояться, что он чего-то не поймет.

А вот Яков Рафальсон не только сказал о своей партнерше по сцене и съемочной площадке много хороших и восхищенных слов, но и вспомнил далекое прошлое. Мало кто помнит сегодня, что после окончания театральной академии в Санкт-Петербурге

Катю... целый год не брали в труппу театра. По секрету скажем: господин Рафальсон к перемене в судьбе молодой актрисы был тоже причастен. И он теперь очень рад, что Рижский русский театр нашел в лице его протеже настоящую АКТРИСУ.

- Очень рад, что Катя связала свою судьбу с театром и, во многом, определила лицо театра. Огромная радость, когда видишь одну за другой удачи этой актрисы в театре. И естественно, радуешься за нее.

Понимаете, какая штука... Часто говорят, что друг познается в беде - а ведь это неправда. Потому что друг познается в радости! Радоваться вместе с другим - как же это сложно.

Для меня огромная радость, когда выходишь с ней на площадку. Театр ведь такое дело - ты видишь глаза партнерши, чувствуешь энергетику. Так что это огромная радость - и не только для меня, что она - в нашем театре.

Еще по этой теме