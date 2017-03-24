Эдвард Радзинский представит в Риге европейскую премьеру

 

Фото: пресс-фото

Знаменитый российский писатель, драматург, историк 26 апреля представит в Доме Конгрессов свою новую программу «Чтобы предвидеть будущее, придется понять прошлое. 20 век. Итоги».

«Радзинский - тонкий психолог, прекрасно разбирающийся в людях, в живых и умерших. Он человек, который знает и, главное, любит свою страну. Он понимает ее историю. Кому, как не ему, разгадывать ставшие уже притчей во языцех «загадки России?», - говорил о нем нобелевский лауреат Габриэль Гарсиа Маркес.

И каждый, кто видел Радзинского на сцене или телеэкране, кто читал хотя бы одну его книгу, наверняка согласится с великим колумбийским романистом.

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Никто и никогда не расскажет нам и нашим детям того, что рассказывает Радзинский. Слова, произнесенные им с подмостков, невозможно прочесть в википедии или услышать от учителя в школе.

При этом Радзинский не называет себя ученым. Напротив, он всегда подчеркивает свое писательское место в истории.

Выступления Эдварда Радзинского – это неподражаемый формат авторской импровизации, где «историческая карта» соприкасается с реалиями сегодняшней жизни, и многие события начинают видеться по-новому. Только в концертных залах Радзинский предельно откровенен.

Истинную пронзительность его таланта, великолепное мастерство оратора можно по-настоящему понять и прочувствовать лишь при личных встречах. Это не лекции – это театр истории, рассказанный знаменитым писателем.

Он крайне редко разрешает транслировать свои авторские вечера на телеканалах. Этот разговор, признается Радзинский, идет только с теми, кто находится в зале.

Эдвард Радзинский — настоящая живая легенда.

К его драматургии обращались блестящие режиссеры А. Эфрос, Г. Товстоногов, А Гончаров, В Фокин, Р. Виктюк, К. Гинкас. По его пьесам ставились спектакли в США, Канаде, Латинской Америке, Франции, Германии, Швеции, Финляндии, Японии и других странах.

Его передачи об истории на Первом Канале награждены четырьмя национальными телевизионными премиями ТЭФИ.

Его книги печатают крупнейшие издательства России, США, Англии, Франции, Германии, Италии, Швеции, Японии, Финляндии, Голландии: Doubl day, Simon and Schuster, Bertelsman, Mondadory, Norsted, WSOY, NHK, Hodder and Stoughton и т.д. Среди множества его исторических повествований мировыми бестселлерами стали биографии Николая Второго, Сталина и Распутина.

В конце января в Концертном зале имени Чайковского прошел авторский вечер Эдварда Радзинского «Чтобы предвидеть будущее, придется понять прошлое. 20 век. Итоги» - и это была единственная за год встреча мастера с московской публикой.

Рижанам выпала воистину уникальная возможность стать первыми за пределами России зрителями этой программы. В мае Радзинского ждут с ней в Лондоне.

Билеты стоимостью до 15 до 50 евро доступны в кассах Biļešu Paradīze и на сайте www.bilesuparadize.lv.


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