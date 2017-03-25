В «Рижской бирже» представлены 12 жемчужин Prado

В музее «Рижская биржа» открылась долгожданная выставка «Двенадцать характеров Prado», представляющая дюжину женских портретов кисти великих мастеров из знаменитого испанского музея Prado. Эта выставка - подарок меценатов Бориса и Инары Тетеревых к столетию Латвии, которая продлится до 16 июля нынешнего года.

Присутсвующие на открытие искусствоведы заявили, что теперь они по-настоящему почувствовали себя в Европе. Да, к нам приезжали и другие выставки, но это - особенная. Можно не ехать в Мадрид, а приобщиться к прекрасному в главном выставочном зале «Рижской биржи», где разместились полотна Паоло Веронезе, Антониса Ван Дейка, Питера Пауля Рубенса, Бартоломео Эстебана Мурильо, Франциско Гойи и других мастеров, запечатливших идеалы женской красоты, свойственные их времени.

«Работы изумительные, в нашем детстве мы их рассматривали в книжках,

а тут - большие полотна, хорошое освещение. Подборка привезенных картин вызывает вопросы, но это, наверное, кураторы должны знать, переговаривались знатоки живописи».

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Представленная выставка является совместным проектом фонда Тетеревых и художественного музея «Рижская биржа».

Патронессой выставки стала экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, в настоящее время возглавляющая Мадридский клуб, влиятельную общественную организацию, объединившую бывших президентов и премьеров многих государств мира.

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