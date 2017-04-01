В США госпитализировали поэта Евтушенко

Евгений Евтушенко
 

Евгений Евтушенко. Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

По данным помощника Евтушенко с ним не случилось ничего серьезного, однако жена поэта сообщила о тяжелом состоянии.

Российского поэта Евгения Евтушенко госпитализировали 31 марта в США. По информации его помощника, состояние поэта удовлетворительное. «Евгений Евтушенко госпитализирован в США, он в нормальном состоянии, ничего сложного. Пока подробной информации нет», − отметил он. По словам жены поэта Марии Новиковой, Евтушенко находится в тяжелом состоянии. «Врачи проводят исследования, пытаются понять, что происходит и что делать», − рассказала она.

Евгению Евтушенко 84 года. Он известен не только как поэт, но также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актёр. В 1991 году уехал с семьёй в США − преподавать в университете города Талса в Оклахоме.

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