Московские критики оценили «латышские» книжки. А мы их читали?

Русскоязычный мир сегодня — это не только Россиия, читающий и пишущий по-русски народ где только в мире не живет!.. И на какие только языках не говорит, и где только русские изначально тексты нынче на другие языки переводятся… Мартовский номер журнала «Новый мир» знакомит читателя с русскоязычной литературой, изданной вне России и связанной с Латвией.

«Книжная полка» - постоянная рубрика журнала «Новый мир», которая выходит в разделе «Рецензии. Обзоры». В мартовском номере автор «русско-латышского» обзора - редактор отдела критики и публицистики журнала Марина Галина.

Оказаться в центре внимания одного из самых авторитетных «толстых» литературных журналов — для нас это событие. Но, познакомившись с публикацией «Нового мира» русский TVNET задался вопросом: а знаем ли мы сами книжки, представленные теперь и российской читающей публике?..

Нам особенно интересно, как книжки, которые написали наши рижские люди, отражают родные, знакомые или же узнаваемые реалии. И что именно из них ляжет на душу тем, кто читает это в других широтах, будучи укорененным в иные жизненные обстоятельства. Впрочем, рижские реалии - например, в книжках, сделанных с участием объединения «Орбита» легко переплетаются с реалиями каунасской, или манчестерской, или московской жизни...

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По всему поэтому мы и решили назвать для читателей русского TVNET все одиннадцать книг, отрецензированных московскими критиками. Одни попали в «Книжную полку Марины Галиной» потому, что написаны писателями, проживающими в Латвии, в том числе латышами - пишущими, как на родном, так и на русском языке.

Какие-то были изданы у нас, а другие — профессиональное и вдохновенно переведены на латышский, тем самым попав в круг местных читательских интересов.

Многие книжки, включенные в обзор, билингвальны. Латышский и русский - или русский и латышский тексты (и чаще всего это тексты поэтические!) соседствовуют на развороте, давая знающим оба языка возможность сравнения и образов, и качества перевода. Именно этим, кстати, хороши современные переводы Ольги Петерсон, изданные к юбилеям Райниса и Аспазии. Кстати, парно изданные книжки, практически, вернули классиков в число читаемых по-русски. В том числе - и по-новому читаемых со сцены (вспомним, например, прекрасную программу Чулпан Хаматовой, сделанную по стихам латышской поэтессы Аспазии!)

Кстати, в наших рижских книжных оба этих прекрасно изданных сборника еще можно найти.

Райнис. Время других. Перевод с латышского и составление Ольги Петерсон. Рига, «Латвийский литературный центр», 2015, 270 стр.

Аспазия. Крылья будней. Перевод с латышского и составление Ольги Петерсон. Рига, «Латвийский литературный центр», 2015, 280 стр.

А вот что пишет о них Марина Галина в обзоре «Нового мира»:

"Биография Райниса так же бурна, как у почти всех его коллег-компатриотов. Переводчик Пушкина, студент юридического факультета Петербургского университета, участник марксистского движения, сосланный в Вятскую губернию, после участия в революции 1905 бежавший в Швейцарию со своей женой - поэтессой Аспазией (ночью, через границу), вернувшийся на родину в 20-м, приветствуемый многотысячной толпой (его и Аспазию на руках донесли до автомобиля), позже министр просвещения и директор Национального театра Латвии, он впоследствии посмертно получает звание Народного поэта ЛССР и как бы официально, сверху, назначается первым поэтом Латвии (что обычно не способствует пониманию и восприятию текстов)".

И об Аспазии, которая - так же, как Райнис, стояла у истоков современной латышской литературы.

На долю ее «помимо прижизненной славы первой поэтессы и всех трудностей эмиграции, которые она разделила с мужем, пришлись еще нищета, старость, алкоголь, бедность и одиночество (но не забвение) - а еще Вторая мировая война».

А номером первым «московского» списка идет томик то ли «латышской» - то ли «русской» поэзии - или как нам правильнее обозначить стихотворения, не переведенные, а сразу же латышскими поэтами написанные по-русски? Для билингвов минувших времен оба языка были, практически, родными... Правда, в названии издательства, выпустившего их «русские» стихотворения в свет, российский журнал ошибся: разумеется, это «Neputns», а никакой не «Нептунс».

Латышская/русская поэзия. Стихи латышских поэтов, написанные на русском языке. Составление, редакция, вступительная статья, примечания Александра Заполя, справки об авторах Карлиса Вердиньша, переводы вступительной статьи и примечаний на латышский Мары Поляковой и Петериса Драгунса. Рига, «Непутнс», 2011, 448 стр.

Зато какие роскошные по есть человеческие подробности об авторах сборника!.. Сразу хочется почитать, как такие-то судьбы переплавились в поэтических образах Виктора Эглитиса, Яниса Порукса, Александра Чака, Линарда Лайцена, Анатоля Имерманиса... Цитируем журнал дословно:

«(...) у билингвальных поэтов Латвии бурная и сложная судьба. Кто жил в Петербурге по чужому паспорту, кто сидел нелегалом в Псковской губернии, кто в тюрьме, кто в окопе, кто в сибирской ссылке, кто в немецком концлагере, кто в психушке, кто-то из просоветски настроенных латышских поэтов уезжает в Россию по своей воле, кто-то - не по своей, кто-то, как Райнис, вынужден уехать, наоборот, на Запад... Даже Эрнст Глюк (1652 — 1705), первый переводчик Библии на латышский, не избежал этой участи. Вопрос почвы оказывается так же ненадежен, как вопрос языка. Тем не менее латышская поэзия на русском - это все-таки не русская поэзия, и вот тут одним из критериев как раз и является литературная билингвальность автора.»

Кнут Скуениекс. Босые звезды. Авторизованный перевод с латышского и составление Ольги Петерсон. Рига,»Petergailis», 2016, 254 стр.

Настоящим открытием для российского читателя будет наиболее полное собрание переводов на русский язык поэзии Кнута Скуиниекса, когда-то закончившего литературный институт в Москве и отсидевшего за антисоветскую деятельность семь лет в мордовских лагерях. Поэт, оказавший большое влияние на современную латышскую поэзию, с этой книгой возвращается к русскому читателю.

Имя Андрея Левкина хорошо знакомо рижанам - еще со времен выходившего в Риге культового журнала «Родник». Презентация новой книги прозы писателя, постоянно живущего в Риге, не так давно прошла в клубе «Болдерая», объединив рижских интеллектуалов - как латышских, так и говорящих по-русски. А такое случается не часто - но ведь и книга вышла параллельными изданиями на русском и латышском, что тоже редкость.

Андрей Левкин. Дым внутрь погоды. Рига, Орбита, 2016, 122 стр.

Марина Галина в «Новом мире» так о прозе Левкина пишет: «Новая книга постоянно живущего в Латвии лауреата премии Андрея Белого (2001) состоит из восьми - новелл? эссе? - проза Левкина не очень-то поддается определениям.

»Дым внутрь погоды» - это что-то от культовых мультфильмов Ивана Максимова «Ветер вдоль берега» и «Дождь сверху вниз» - таких же странных и в то же время очень вещественных, чуть ли не тактильных».

Доброжелательно отрецензированы несколько сборников поэзии и прозы, изданных хорошо известным в Риге литературным объединенияем «Орбита»: «В своем предварении Кевин Платт задается тем же вопросом - а какой именно поэтической традиции принадлежат тексты этих авторов? С одной стороны, поэты пишут на русском языке и известны в России (русская поэзия за пределами России?), и да, от Риги до Санкт-Петербурга всего ночь поездом (культурные границы более проницаемы, чем таможенные). С другой - принимают активное участие в литературной жизни Латвии, страны мультикультурной, со сложным историческим прошлым, но, безусловно, полноправной части западной Европы.»

Orbita Group. Hit Parade. Edited by Kevin M. F. Platt. «Ugly Duckling Presse», 2015, 236 стр. (Eastern Eurоpe Poets Series № 37)

Проза. Составители Александр Заполь, Артур Пунте, Сергей Тимофеев. Рига, «Орбита», 2014, 252 стр.

Сразу несколько строчек списка рецензируемых работ занимают книжки, изданные в рамках мультикультурного издательского проекта «Литература без границ».

Переводчик и издатель Дмитрий Кузьмин, перебравшийся в Латвию, небольшими тиражами запускает в мир книжки, использующие как язык оригинала или как язык перевода один из трех языков - русский, латышский и английский.

Издательство Ozolnieki и его проект «Literature Without Borders» работает, главным образом, с современной поэзией и неформатной, короткой прозой.

Игорь Померанцев. Смерть в лучшем смысле этого слова. Ozolnieki; «Literature Without Borders», 2015, 72 стр.

Обложка книги. Фото: Издательский проект «Литература без границ»

Гали-Дана Зингер. Взмах и взмах. Стихотворения. Ozolnieki; «Literature Without Borders», 2016, 56 стр.

Евгений Осташевский. Жизнь и мнения диджея Спинозы. Перевод с английского Александра Заполя. Ozolnieki, «Literature Without Borders», 2016, 104.

Игорь Булатовский. Смерть смотреть. Ozolnieki, «Literature Without Borders», 2016, 96 стр.

Кстати, хотя пик популярности «толстых» журналов когда-то имевших миллионные тиражи давно в прошлом, они продолжают выходить, оставаясь надежным компасом, помогающим ориентироваться в литературных процессах. Сегодня литературные журналы доступны в интернете на сайте «Журнальный зал» - полную электронную версию мартовского номера «Нового мира» здесь можно купить за 120 рублей.

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