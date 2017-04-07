«Рижский» Рерих не спешит возвращаться в Латвию

Выставка «Николай Рерих и Латвия» из собрания Латвийского Национального художественного музея в Вильнюсе открылась еще в начале февраля. Но предполагалось, что в Вильнюсской картинной галерее посмотреть на уникальное собрание работ художника можно будет только до середина марта. Однако желающих посмотреть на «рижского Рериха» оказалось так много, что выставку в Вильнюсе продлили до 6 мая.

Вильнюс стал уже третьим городом, в котором экспонируется выставка «Николай Рерих и Латвия», ядро которой составила коллекция работ из собрания Латвийского Национального художественного музея.

После запомнившейся рижанам прекрасно сделанной выставки работ Николая Рериха, а также его учеников и последователей в «Рижской Бирже», «наш Рерих» отбыл в Санкт-Петербурге, где выставка экспонировалась в несколько сокращенном виде. И вот теперь она - в соседнем Вильнюсе.

Русский TVNET недавно побывал в Вильнюсе и убедился: интерес к нашему Рериху здесь действительно очень большой. Вильнюсская картинная галерея расположена в самом центре, на улице Диджёйи, той самой «пешеходке», что пересекает весь старый город. Дворец Ходкевичей, который отдан под филиал Литовского художественного музея, относится к заметным архитектурным ансамблям старого Вильнюса. А туристы, пешком пересекающие старый город, непременно видят и яркие афиши рериховской выставки. Многие, заинтересовавшись, заходят в музей.

Есть и такие, кто приезжает в Вильнюс ради этой выставки.

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... Мы, например, прошлись по залам Картинной галереи - филиала Литовского художественного музея - в погожий и солнечный мартовский денек, когда логичнее было бы нежится на первом весеннем солнышке в уличных кафе или предпочесть прогулки на свежем воздухе. Но залы музея и в такой день не пустовали, отнюдь.

Встретили мы здесь и одиночных посетителей, в том числе москвичей, и большую группу литовских туристов, приехавших в столицу в свой выходной. И даже... сибиряков-красноярцев. Любят Вильнюс российские туристы!

Жаль только, что ничего мы так и не поняли из того, что подробно и долго рассказывал посетителям музея знающий экскурсовод - ведь рассказ-то его звучал по-литовски... А вот самого экскурсовода узнали. Ведь в роли гида выступал Скайстис Микулонис, один из главных кураторов международных проектов Литовского художественного музея, бывавший у нас в Риге. Именно он курирует выставку в Вильнюсе с литовской стороны.

Сотрудничество литовского и латвийского художественных музеев благодаря таким обменам вышло на новый, современный уровень. Ведь рижане помнят, какую шикарную коллекцию невиданного в наших краях искусства аборигенов привозили к нам недавно литовцы! Кстати, когда рериховская выставка только открылась, в Вильнюсе прощла и научно-практическая конференция, посвященная связям Николая Рериха с Латвией. Приезжали и наши латвийские музейщики, и специалисты из Санкт-Петербурга. Тогда же экскурсию для специалистов провела лучший знаток рериховской темы - хранитель коллекции живописи музея «Рижская Биржа» Ксения Рудзите.

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Выставка «Николай Рерих и Латвия» расположилась на втором этаже музея, где занимает два зала. Для всего, что мы видели в «Рижской Бирже», тут тесновато. Поэтому один зал музея целиком отдан работам Николая Рериха, а во втором акцент сделан на родственных и творческих связях Николая Рериха с Латвией. В том числе в Вильнюсской картинной галерее представлены и портреты рериховской родни из Лиепайского музея и документы из архива Латвийского общества Рериха.

Всего для экспозиции в Вильнюсе было отобрано 45 работ, 38 из которых – это произведения живописи и графики из запасников ЛНХМ. Особенно долго задерживаются посетители музея перед яркими и завораживающими полотнами Николая Рериха.

В Вильнюс прехали 17 картин и один рисунок художника из коллекции музеяю Ценность рижского собрания в том, что работы когда-то были отобраны самим автором, он и прислал их в Ригу из Индии для Латвийского общества Рериха. Коллекция включает настоящие шедевры!

Есть на вильнюсской выставке и экспонаты, особенно дорогие сердцу литовцев. Ведь в собрании Литовского художественного музея есть ранняя работа художника - «Борьба ангелов с драконом».

А в фондах Литовской Национальной библиотеки хранится письмо Николая Рериху художника Мстислава Добужинского, долго жившего в Литве. К интересным экспонатам выставки относится и библиографическая редкость - монография о Николае Рерихе, с текстом литовского поэта Юргиса Балтрушайтиса, изданная в Петербурге 1916 году.

...Прошлись мы и по анфиладе залов музея. Кое-где в интерьерах второго этажа сохранилась лепнина, необыкновенно красива и белая с золотым орнаментом старая изразцовая печь. А со стен в галерее смотря сплошь - портреты, портреты, портреты... Читаем в буклете, что наиболее старые относятся ко временам Великого княжества Литовского - магнаты с них смотрят на нас и надменно и мрачно, и грозно...

По таким залам, конечно же, лучше ходить со знающим экскурсоводом. Но это - как-нибудь в другой раз.

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