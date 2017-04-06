В Израиле умер писатель Александр Гаррос

 

Фото: Facebook Александра Гарроса

Печальная новость пришла сегодня вечером из Тель-Авива, где после болезни умер наш соотечественник, журналист и писатель Александр Гаррос. Жена Анна Старобинец написала в Фейсбуке: «Саша умер. Бога нет».

Александр с 1994 по 1996 год учился на филологическом факультете Латвийского университета и журналистском факультете МГУ. Жил в Тарту и Риге (был завотделом Культуры в ежедневной газете «Час»), откуда в 2006 году переехал в Москву.

С 1993 года работал журналистом — редактор отдела культуры в журнале «Эксперт», участник проекта «Сноб», был редактором отдела общества в журнале «Вокруг света». Автор романов (совместно с Алексеем Евдокимовым): «(Голово)ломка», «Серая слизь», «Фактор фуры», «Чучхе». Лауреат премии «Национальный бестселлер» (2003).

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Русский TVNET выражаем самые искренние соболезнования семье и близким Александра Гарроса.


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