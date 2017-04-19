Игравший Иуду актер повесился по время спектакля

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Caro/ScanPix

В Мексике актер, исполняющий роль Иуды в пасхальном спектакле, умер вследствие асфиксии. Издание The Daily Mail сообщает, что несчастье произошло из-за того, что мужчина поскользнулся на подставке.

Играя сцену повешения, 23-летний актер непреднамеренно соскользнул с подставки.

Зрители спектакля пытались его реанимировать, дожидаясь приезда скорой помощи. Однако актер все же скончался по пути в больницу.

По факту несчастья начато уголовное расследование. В настоящее время наиболее вероятной причиной смерти актера называется несчастный случай.

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Ранее сообщалось, что бразильский актер утонул в перерыве между съемками сериала. Мужчина отправился к реке искупаться. Заплыв на глубину, он был подхвачен сильным течением, которое унесло его прочь.

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