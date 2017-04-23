В Риге похоронили писателя Александра Гарроса

 

Фото: Flickr.com/Bilal Lashari

В Риге на Ивановском кладбище похоронен писатель и журналист Александр Гаррос, который скончался 6 апреля 2017 года после продолжительной борьбы с раком. Проститься с Александром пришли друзья, коллеги, знакомые и почитатели его таланта.

Александр ушел от нас на 42-ом году жизни. У него осталось двое маленьких детей. Он умер 6 апреля, вечером в Тель-Авиве, после болезни. Жена и писательница Анна Старобинец написала в Фейсбуке: «Саша умер. Бога нет».

Последнее время семья находилась в Израиле, где в лучших клиниках до последнего дня Александр боролся с болезнью. У него был рак.

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Александр с 1994 по 1996 год учился на филологическом факультете Латвийского университета и журналистском факультете МГУ. Жил в Тарту и Риге (был завотделом Культуры в ежедневной газете «Час»), откуда в 2006 году переехал в Москву.

С 1993 года работал журналистом — редактор отдела культуры в журнале «Эксперт», участник проекта «Сноб», был редактором отдела общества в журнале «Вокруг света». Автор романов (совместно с Алексеем Евдокимовым): «(Голово)ломка», «Серая слизь», «Фактор фуры», «Чучхе». Лауреат премии «Национальный бестселлер» (2003).

Русский TVNET выражает самые искренние соболезнования семье и близким Александра Гарроса.

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