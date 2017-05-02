Московские актеры отказались выступать в Крыму

 

Фото: Скриншот

Актеры Андрей Чернышов, Мария Добжинская и Вячеслав Разбегаев отказались выступать в Севастополе. Они опасаются получить запрет на въезд на Украину. Объявление об их замене в спектакле «Любовь по понедельникам», который состоялся 30 апреля, было вывешено в Севастопольском центре культуры и искусств, сообщает Политнавигатор.

Еще по этой теме

Андрей Чернышов родился в Киеве, там проживают его родители. Можно предположить, что актер решил отказаться после того, как стало известно, что украинские власти не пустили певицу Лолиту Милявскую к больной дочери.

Мария Добжинская недавно стала женой Чернышева. Мотивы Вячеслава Разбегаева неизвестны.

Реклама

Позже сам Чернышов заявил, что это никак не связано с возможным запретом.

«Спектакли отменяются, бывают, по финансовым соображениям. Вот у нас отменился спектакль за несколько дней до этого в Йошкар-Оле, хоть бы кто поинтересовался почему. Или в Шатуре, или полгода назад в Москве — это никого не волнует. А вот в Крыму - все это должно быть связано с политикой. Ерунда какая-то», - сказал Чернышов телеканалу Дождь.

Он добавил, что действительно отказался от участия в спектакле, но объяснять причину не стал из-за договоренности с прокатчиком и продюсером. Также Чернышов подтвердил, что в спектакль ввели другой состав.

Интересно, что одновременно в Севастополе расклеены афиши, анонсирующие спектакль с участием Сергея Маковецкого. Актер является уроженцем Киева и в прошлые годы, приезжая туда, даже переходил на украинский язык во время публичных мероприятий.

Еще по этой теме
«Крым наш» или «1944»? Джамалу уличили в нарушении правил «Евровидения»

«Крым наш» или «1944»? Джамалу уличили в нарушении правил «Евровидения»

Обманутая Дубцова бесплатно спела в Крыму

Обманутая Дубцова бесплатно спела в Крыму

Ахеджакова рассказала, как мучается из-за аннексии Крыма

Ахеджакова рассказала, как мучается из-за аннексии Крыма


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 58000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 340000 EUR

reklama.vesti.lv

Запуск Falcon 9 с военным спутником отложен Hi-Tech

Запуск Falcon 9 с военным спутником отложен

Вся в бабушку? Опубликован новый портрет принцессы Шарлотты Wo&Men

Вся в бабушку? Опубликован новый портрет принцессы Шарлотты

Теперь еще четче: 20 свежих снимков из космоса уникальных мест Л Hi-Tech

Теперь еще четче: 20 свежих снимков из космоса уникальных мест Л

Девушка с синдромом бабочки рассказала о своей жизни Wo&Men

Девушка с синдромом бабочки рассказала о своей жизни

В яблоках нашли особую пользу для сердца Wo&Men

В яблоках нашли особую пользу для сердца

Актеры

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
КОМАНДУ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОДА ...
КОМАНДУ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОДА ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 