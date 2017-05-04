В Верманском парке отпразднуют татарский и башкирский сабантуй

Сабантуй - праздник тюркских народов, традиции которого идут с языческих времен, - уже тридцать лет празднуют и в Риге. В этом году проживающие в Латвии татары и башкиры приглашают всех желающих присоединиться к празднованию сабантуя. 6 мая вас ждут в Верманском парке в 12.00.

Познакомиться с традициями татарского и башкирского народа и культурой тюрских народов, отведать угощений, относящихся к национальным кухням, и повеселиться от души приглашают рижан и гостей столицы организаторы праздника. Ими стали национально- культурные общества латвийских татар и башкир.

Празднуют сабантуй представители разных народов - и татары, и башкиры, и казахи, и узбеки. А дата праздника «плавающая», она меняется год от года.

Ведь сабантуй - праздник, традиционно привязанный к крестьянскому календарю, его называют еще «праздником плуга». Сабантуем когда-то отмечали начало посевных работа, а теперь празднуют завершение посевной и наступление лета.

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Но при этом день праздника не должен выпадать на священный для мусульман месяц Рамадан, когда запрещены развлечения и обильная пища.

Именно веселыми развлечениями и обильным угощением сабантуй среди гостей славится. Где еще попробуешь ароматные травяные чаи, пирожки с кониной и прочие восточные вкусности?!

Между прочим, в Татарстане сабантуй имеет статус одного из главных национальных праздников. В Риге празднуют его не так широко, но уже много лет. И гостей всегда на праздник приходит много. Особенно ждут в Верманском парке родителей с детьми, обещая, что интересно на празднике будет и малышам, и взрослым. Вход в парк в день праздника остается бесплатным.

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