«Рига – место, где можно высказаться вне формата...»

Сегодня на 69-м году жизни скончался социолог культуры, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей, который часто бывал в Риге и стал одним из крёстных отцов Рижского международного кинофестиваля. Его суждения о культуре и обществе всегда отличались глубиной и эмоциональностью. Из нескольких интервью с Даниилом Борисовичем это, взятое после круглого стола о патриотизме в документальном кино в рамках программы Артдокфест Рижского МКФ в октябре прошлого года, оказалось последним.

- Как бы вы охарактеризовали ситуацию в сегодняшнем документальном кино?

- Я могу говорить только о России. В России огромное внимание и силы идут на то, чтобы государство контролировало культуру. Этот контроль осуществляется достаточно умело. Без тотального запрета всего, что ему не нравится, а так, как на телеканалах, приглашая всяких либеральных Надеждиных, Гозманов, каких-то американцев, чтобы они в небольшом количестве представили альтернативную точку зрения.

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Сегодня для того, чтобы продвинуть официальную картину мира, не обойтись без 15 процентов альтернативы, чтобы зритель знал и верил, что извлечённое им понимание это результат острейшей публицистической борьбы. И особо не задумывался, что были ещё десять других участников, как себя вёл ведущий, что всё это смонтировано из многочасового материала.

Наша система умная, вполне современная, и замечательно объясняет людям, что они сами всего этого хотели.

Документальное кино более свободно по отношению к телевизору и игровому кино. И куда более актуально, чем изобразительное искусство, или литература, или серьёзная современная музыка. Прежде всего потому, что у него достаточно большая аудитория. У Павленского аудитория около тысячи человек, примерно столько же ходят на концерты в зал Московской консерватории... Точка.

Москва – городок «небольшой», всего пятнадцать миллионов. И государству наплевать на эту тысячу человек -- занимайтесь, чем хотите. Делайте вид, что вы свободны как в Риге: акционизм, всякие-разные выставки... Одновременно безумный кризис переживает российское игровое кино, явно проигрывающее бесчисленным телесериалам. Несмотря на все усилия министра Мединского сборы от проката российских фильмов не могут подняться выше 16-17 процентов. А документальное кино научилось привлекать серьёзные рекламные ресурсы и отлично делать то, что раньше не особенно умели – проводить фестивали, собирающие десятки тысяч людей.

- Каким вы видите место и назначение Артдокфеста в Риге?

- Как очень важную площадку для дискуссий, если угодно, трибуну. В своё время бурные дискуссии проходили в Союзе кинематографистов, и ещё в около двадцати других творческих союзах, которые сегодня все мертвы. А здесь, в Риге, у Виталия Манского каждый день идут дискуссии. Вот я поучаствовал в сегодняшней, а будут ещё четыре. Кроме того, это селекция фильмов перед показом по всей сети. Ведь Артдокфест сегодня - это Рига, Москва, Петербург и Екатеринбург.

Огромные города с продвинутой аудиторией. Авторы фильмов, представленных на Артдокфесте, получают путёвки на другие фестивали, их замечает критика, появляется шанс на участие в мировых питчингах, где можно получить деньги на дальнейшую работу. У фестиваля много функций и в Латвии и в России. И не только потому, что в Риге достаточно большая русскоязычная аудитория, а потому, что здесь нет никакого форматирования.

Сегодня в России всё форматируется: новости, ток-шоу, темы, деньги, выбор авторов, отбор на фестивали...

А здесь – место свободы, где ты можешь показать свой фильм и высказаться вне формата. Только сними что-то ценное – Манский поможет продвинуть. Он не только замечательный режиссёр, но и на сегодня главный продюсер неигрового кино России. В этом и состоит одна из важнейших функций рижского фестиваля как реально действующей институции, занимающейся гуманитарным сотрудничеством наших стран. Сотрудничеством практическим, исследовательским, и взаимно обогащающим.