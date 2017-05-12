Премьера Русского театра: Потрясающей красоты и мощи спектакль

В Рижском русском театре им. Мих. Чехова - премьера. Режиссер Виестур Кайриш со своей латышской командой и труппой русского театра поставили «Короля Лира». Потрясающей красоты и мощи получился спектакль!.. И вся эта история на сцене - не пересказ хрестоматийного нравоучения сюжет про злых, бессердечных детей, предавших старика-отца. Все гораздо сложнее...
Каждое поколение имеет право на собственное прочтение классики. И каждое театральное поколение - тоже. Задолго до Виестура Кайриша эту шекспировскую пьесу ставили в нашей Русской драме ставили дважды: в 1954 году - Сергей Радлов, а в 1977 - ровно 40 лет спустя – Аркадий Кац. Еще сорок лет - и еще один «Король Лир», в истории театра уже третий.
«Ну, чем шокируют тут нас на этот раз?..» Иногда новых прочтений классики ждут теперь именно с таким чувством. Театральный зритель - особенно начитанный и консервативный, тот, что Шекспира читал и даже перечитывал - он-то как раз от новых прочтений классики и ждет подвохов. Расслабьтесь: в новой работе театра и Виестура Кайриша провокаций не предвидится и шокирующего ничего не будет.
Правда, как только занавес открывает нам сцену, на фоне роскошного «задника» с романтичным богатым пейзажем, там... абсолютно голый мужчина. Среди чопорных и разодетых лордов это, разумеется, интригует. Но не происходит совсем ничего пикантного. Внебрачный сын Эдмунд (актер Кирилл Зайцев) - в этом первом явлении своем на сцене просто-таки целомудренней стутуи в каком-нибудь дворцовом парке, он и сложен, как Апполон, и стоит спиной к зрителю, как статуя, то есть совершенно нем и недвижимым.
Ох, высокие лорды!.. Задаст вам еще жару этот красавчик, «незаконный» сын и «лишний» брат, полный решимости взять силой у судьбы высокий титул, земли, положение, власть - все, чем обделен по факту «низкого» рождения... Он ловок, изворотлив и умен - и не обременен понятиями чести. Впрочем, это одна лишь сюжетная линия - трагедия Глостера по Шекспиру ведь тоже про конфликт отцов и детей...
Фото: Дидзис Гродзс/Рижский Русский театр
Спекталь получился потрясающе красивым и остроумным. Особенно в сценографии и костюмах (сценограф Рейнис Дзудзило, художник по костюмам Криста Дзудзило). Ведь романтический пейзаж в одночасье опадает и... остаются лишь белые стены. На фоне их роскошь черных платьев сестер и костюмов джентельменов выглядит совершенно шикарно!
Контраст богатых костюмов и голых стен, игра света и тени нагнетают напряжение. Продуманная лаконичность декораций его усиливает. Знак неотвратимости беды горит табличка «Выход» - а выход-то все уже, уже, уже... Выхода - нет? И музыка в «Короле Лире» звучит совершенно замечательная - специально для этой постановки ее написал латышский композиторт Артур Маскатс. Режиссер-постановщик, представляя накануне премьеры спектакль прессе, так прямо сказал: музыка в этом спектакле тоже сыграет одну из главных ролей.
Неожиданности для зрителя в прочтении Шекспира есть.
Трагическую роль короля Лира, например, играет... один из ведущих актеров театра, любимец публики Яков Рафальсон, в котором зритель привычно ожидает встретить развеселого шутника. Имейте в виду - если кто-то ходит в театр именно «на Рафальсона», то в «Короле Лире» и Рафальсон иной. Его герой - трагически негромкий, не очень-то хрестоматийный
- он мало в чем смешон, никак не жалок, он не всегда был «любящим отцом» и... не только сочувствие публики он к себе вызывает.
Нет, играет-то своего героя Яков Рафальсон с сочувствием и пониманием. Но ведь в надменности к нему сестер тоже своя правда: он - не король, пора б уразуметь, оставив королевские замашки... Он сам так захотел - решил судьбу детей, свою и королевства. Лир, как Толстой, бежавшие из рая ищут выход, которого нет. Бремя старости горше обид и безнадежнее бремени власти...
Фото: Дидзис Гродзс/Рижский Русский театр
Все не так просто и в отношениях отцов и неблагодарных их детей. Гонерилья (актриса Дана Чернецова), Регана (актриса Екатерина Фролова), Эдмунд, Эдгар (актер Александр Маликов) создают сильные образы. И кто-то из зрителей в поступках их героев, может быть, найдет свои резоны. Кто с нашей точки зрения прав в стычках благородного Кента (актер Леонид Ленц) и бойкого Освальда (актер Максим Бусел)? Спектакль получился не про «плохих» и «хороших» детей и несчастных отцов. Он о смене поколений, о столкновении несовместимых жизненных ценностей.
Актерский состав в спектакле очень хорош. На сцене четырнадцать актеров, трудно кого-то особенно выделить. Может быть, это безусловное владение профессией и разнообразие актерских возможностей труппы сегодня уже стала одной из самых сильных сторон нашего русского театра, с которым охотно, вдохновенно и плодотворно работают и режиссеры, композиторы, и хореографы, и актеры уже знаменитые своими работами в театрах латышских.
Так и на этот раз: почти сенсация - участие в спектакле латышского актера Гундара Аболиньша. Ведь он больше живет в Мюнхене, где занят в репертуарных спектаклях камерного театра едва ли не больше уже, чем в родном ему Новом рижском театре... В «Короле Лире» он - преданный сыном граф Глостер. Так что
премьера гарантированно привлечет внимание не только русской, но и латышской публики. Похоже, с билетами на спектакль вплоть до конца сезона будет туго.
«Король Лир» - первый спектакль режиссера Виестура Кайриша на сцене Рижского русского театра имени Мих. Чехова. И заняты у него многие из любимых публикой нашего русского театра актеров - и совсем молодых, и вполне именитых. Дуэт «злых» дочерей Лира (актрисы Дана Чернецова и Катя Фролова) достигает максимума в своем эмоциональном накале вовсе не в спорах их со стариком отцом, где реплики идут почти речитативом... А вот когда они соперничают за любовь красавчика Эдмунда (актер Кирилл Зайцев) - там они действительно тигрицы!..
Натурализм на сцене тоже есть. Лично меня жесткая сцена ослепления графа Глостера покоробила. Ведь, как в фильмах ужасов, зажмуриться хочется. Но это уже - точно дело вкуса. И надо признать, что канвы сюжета натурализм отдельно взятой сцены не нарушает, а на нее работает. Мож-ка правда, Шекспир так будет понятнее всем, ну, вроде как «Пасть порву, моргалы выколю»?
В постановке, разумеется, другим языком говорят - языком Шекспира. Использован перевод Бориса Пастернака, сделанный им в 1947 году. Сегодня - премьера. Далее до конца сезона «Короля Лира» сыграют еще три раза, последний спектакль сезона - 11 июня.
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