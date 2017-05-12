Премьера Русского театра: Потрясающей красоты и мощи спектакль

В Рижском русском театре им. Мих. Чехова - премьера. Режиссер Виестур Кайриш со своей латышской командой и труппой русского театра поставили «Короля Лира». Потрясающей красоты и мощи получился спектакль!.. И вся эта история на сцене - не пересказ хрестоматийного нравоучения сюжет про злых, бессердечных детей, предавших старика-отца. Все гораздо сложнее...

Каждое поколение имеет право на собственное прочтение классики. И каждое театральное поколение - тоже. Задолго до Виестура Кайриша эту шекспировскую пьесу ставили в нашей Русской драме ставили дважды: в 1954 году - Сергей Радлов, а в 1977 - ровно 40 лет спустя – Аркадий Кац. Еще сорок лет - и еще один «Король Лир», в истории театра уже третий.

«Ну, чем шокируют тут нас на этот раз?..» Иногда новых прочтений классики ждут теперь именно с таким чувством. Театральный зритель - особенно начитанный и консервативный, тот, что Шекспира читал и даже перечитывал - он-то как раз от новых прочтений классики и ждет подвохов. Расслабьтесь: в новой работе театра и Виестура Кайриша провокаций не предвидится и шокирующего ничего не будет.

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Правда, как только занавес открывает нам сцену, на фоне роскошного «задника» с романтичным богатым пейзажем, там... абсолютно голый мужчина. Среди чопорных и разодетых лордов это, разумеется, интригует. Но не происходит совсем ничего пикантного. Внебрачный сын Эдмунд (актер Кирилл Зайцев) - в этом первом явлении своем на сцене просто-таки целомудренней стутуи в каком-нибудь дворцовом парке, он и сложен, как Апполон, и стоит спиной к зрителю, как статуя, то есть совершенно нем и недвижимым.

Ох, высокие лорды!.. Задаст вам еще жару этот красавчик, «незаконный» сын и «лишний» брат, полный решимости взять силой у судьбы высокий титул, земли, положение, власть - все, чем обделен по факту «низкого» рождения... Он ловок, изворотлив и умен - и не обременен понятиями чести. Впрочем, это одна лишь сюжетная линия - трагедия Глостера по Шекспиру ведь тоже про конфликт отцов и детей...

Фото: Дидзис Гродзс/Рижский Русский театр

Спекталь получился потрясающе красивым и остроумным. Особенно в сценографии и костюмах (сценограф Рейнис Дзудзило, художник по костюмам Криста Дзудзило). Ведь романтический пейзаж в одночасье опадает и... остаются лишь белые стены. На фоне их роскошь черных платьев сестер и костюмов джентельменов выглядит совершенно шикарно!

Контраст богатых костюмов и голых стен, игра света и тени нагнетают напряжение. Продуманная лаконичность декораций его усиливает. Знак неотвратимости беды горит табличка «Выход» - а выход-то все уже, уже, уже... Выхода - нет? И музыка в «Короле Лире» звучит совершенно замечательная - специально для этой постановки ее написал латышский композиторт Артур Маскатс. Режиссер-постановщик, представляя накануне премьеры спектакль прессе, так прямо сказал: музыка в этом спектакле тоже сыграет одну из главных ролей.

Неожиданности для зрителя в прочтении Шекспира есть.

Трагическую роль короля Лира, например, играет... один из ведущих актеров театра, любимец публики Яков Рафальсон, в котором зритель привычно ожидает встретить развеселого шутника. Имейте в виду - если кто-то ходит в театр именно «на Рафальсона», то в «Короле Лире» и Рафальсон иной. Его герой - трагически негромкий, не очень-то хрестоматийный

- он мало в чем смешон, никак не жалок, он не всегда был «любящим отцом» и... не только сочувствие публики он к себе вызывает.

Нет, играет-то своего героя Яков Рафальсон с сочувствием и пониманием. Но ведь в надменности к нему сестер тоже своя правда: он - не король, пора б уразуметь, оставив королевские замашки... Он сам так захотел - решил судьбу детей, свою и королевства. Лир, как Толстой, бежавшие из рая ищут выход, которого нет. Бремя старости горше обид и безнадежнее бремени власти...

Фото: Дидзис Гродзс/Рижский Русский театр

Все не так просто и в отношениях отцов и неблагодарных их детей. Гонерилья (актриса Дана Чернецова), Регана (актриса Екатерина Фролова), Эдмунд, Эдгар (актер Александр Маликов) создают сильные образы. И кто-то из зрителей в поступках их героев, может быть, найдет свои резоны. Кто с нашей точки зрения прав в стычках благородного Кента (актер Леонид Ленц) и бойкого Освальда (актер Максим Бусел)? Спектакль получился не про «плохих» и «хороших» детей и несчастных отцов. Он о смене поколений, о столкновении несовместимых жизненных ценностей.

Актерский состав в спектакле очень хорош. На сцене четырнадцать актеров, трудно кого-то особенно выделить. Может быть, это безусловное владение профессией и разнообразие актерских возможностей труппы сегодня уже стала одной из самых сильных сторон нашего русского театра, с которым охотно, вдохновенно и плодотворно работают и режиссеры, композиторы, и хореографы, и актеры уже знаменитые своими работами в театрах латышских.







































Aizvērt Спектакль "Король Лир" в Рижском Русском театре Didzis Grodzs Didzis Grodzs Didzis Grodzs Didzis Grodzs Didzis Grodzs Didzis Grodzs Didzis Grodzs Didzis Grodzs Didzis Grodzs Didzis Grodzs Didzis Grodzs Didzis Grodzs Didzis Grodzs Didzis Grodzs Didzis Grodzs Didzis Grodzs Didzis Grodzs Didzis Grodzs Didzis Grodzs Didzis Grodzs







Так и на этот раз: почти сенсация - участие в спектакле латышского актера Гундара Аболиньша. Ведь он больше живет в Мюнхене, где занят в репертуарных спектаклях камерного театра едва ли не больше уже, чем в родном ему Новом рижском театре... В «Короле Лире» он - преданный сыном граф Глостер. Так что

премьера гарантированно привлечет внимание не только русской, но и латышской публики. Похоже, с билетами на спектакль вплоть до конца сезона будет туго.

«Король Лир» - первый спектакль режиссера Виестура Кайриша на сцене Рижского русского театра имени Мих. Чехова. И заняты у него многие из любимых публикой нашего русского театра актеров - и совсем молодых, и вполне именитых. Дуэт «злых» дочерей Лира (актрисы Дана Чернецова и Катя Фролова) достигает максимума в своем эмоциональном накале вовсе не в спорах их со стариком отцом, где реплики идут почти речитативом... А вот когда они соперничают за любовь красавчика Эдмунда (актер Кирилл Зайцев) - там они действительно тигрицы!..

Натурализм на сцене тоже есть. Лично меня жесткая сцена ослепления графа Глостера покоробила. Ведь, как в фильмах ужасов, зажмуриться хочется. Но это уже - точно дело вкуса. И надо признать, что канвы сюжета натурализм отдельно взятой сцены не нарушает, а на нее работает. Мож-ка правда, Шекспир так будет понятнее всем, ну, вроде как «Пасть порву, моргалы выколю»?

В постановке, разумеется, другим языком говорят - языком Шекспира. Использован перевод Бориса Пастернака, сделанный им в 1947 году. Сегодня - премьера. Далее до конца сезона «Короля Лира» сыграют еще три раза, последний спектакль сезона - 11 июня.

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