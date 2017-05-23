В Москве прошли обыски в квартире режиссера Серебренникова

В Москве в квартире художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова во вторник был проведен обыск, сообщила на своем профиле в Facebook журналист и правозащитник Ольга Романова. Сообщается, что он в статусе свидетеля.

«Обыски проводят следователи Следственного комитета в рамках уголовного дела», - сказал агентству ТАСС источник, предположив, что расследование связано с хищением средств.

Источник «Интрефакс» уточняет: «В рамках возбужденного в 2015 году уголовного дела по статье 160 Уголовного кодекса РФ (растрата) сегодня по месту жительства и работы Серебренникова и других работников театра проводятся обыски».

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Lenta.ru со ссылкой на правозащитника Алексея Федярова сообщает, что у Серебренникова нет статуса подозреваемого или обвиняемого. По информации «Интерфакс», он в статусе свидетеля.

Обыск режиссер прокомментировал агентству ТАСС: «Сейчас будем со следователем разговаривать. Неизвестно ничего. Я в шоке». Относительно следственных действий он уточнил, что все было деликатно.

Представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова уточнила, что обыск в квартире режиссера связан с делом о хищении бюджетных средств, выделенных в 2014 году некоммерческой организации «Седьмая студия».

Обыски днем были проведены не только в квартире Серебренникова, но и в «Гоголь-центре», который, как сообщил ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, задолжал перед различными организациями около 80 млн рублей (около 1 270 000 евро).

Сам Серебренников в феврале в интервью ТАСС говорил, что у «Гоголь-центра» начали налаживаться дела и в прошлом году «с каждого вложенного государством рубля театр заработал два».

Кирилл Серебренников популярен в Латвии, в 2010 году в Национальном театре он поставил «Мертвые души» по Н.Гоголю. Постановкка в том же году была признана лучшим драматическим спектаклем года. В 2012 году режиссер поставил там же «Войцек», а в 2015 году - «Сны Райниса».

Серебренников снял такие фильмы, как «Изображая жертву», «Ученик» и «Юрьев день». В России он получил премии ТЭФИ и «Кинотавра».

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