В Москве прошли обыски в квартире режиссера Серебренникова

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

 

В Москве в квартире художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова во вторник был проведен обыск, сообщила на своем профиле в Facebook журналист и правозащитник Ольга Романова. Сообщается, что он в статусе свидетеля.

«Обыски проводят следователи Следственного комитета в рамках уголовного дела», - сказал агентству ТАСС источник, предположив, что расследование связано с хищением средств.

Источник «Интрефакс» уточняет: «В рамках возбужденного в 2015 году уголовного дела по статье 160 Уголовного кодекса РФ (растрата) сегодня по месту жительства и работы Серебренникова и других работников театра проводятся обыски».

Реклама

Lenta.ru со ссылкой на правозащитника Алексея Федярова сообщает, что у Серебренникова нет статуса подозреваемого или обвиняемого. По информации «Интерфакс», он в статусе свидетеля.

Обыск режиссер прокомментировал агентству ТАСС: «Сейчас будем со следователем разговаривать. Неизвестно ничего. Я в шоке». Относительно следственных действий он уточнил, что все было деликатно.

Представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова уточнила, что обыск в квартире режиссера связан с делом о хищении бюджетных средств, выделенных в 2014 году некоммерческой организации «Седьмая студия».

Обыски днем были проведены не только в квартире Серебренникова, но и в «Гоголь-центре», который, как сообщил ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, задолжал перед различными организациями около 80 млн рублей (около 1 270 000 евро).

Сам Серебренников в феврале в интервью ТАСС говорил, что у «Гоголь-центра» начали налаживаться дела и в прошлом году «с каждого вложенного государством рубля театр заработал два».

Кирилл Серебренников популярен в Латвии, в 2010 году в Национальном театре он поставил «Мертвые души» по Н.Гоголю. Постановкка в том же году была признана лучшим драматическим спектаклем года. В 2012 году режиссер поставил там же «Войцек», а в 2015 году - «Сны Райниса».

Серебренников снял такие фильмы, как «Изображая жертву», «Ученик» и «Юрьев день». В России он получил премии ТЭФИ и «Кинотавра».

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Назван статус режиссера Серебренникова в уголовном деле о растрате

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Кирилла Серебренникова везут в Следственный комитет

Еще по этой теме
Подозрение на сговор: В Латвиии и Литве прошли обыски в строительных компаниях

Подозрение на сговор: В Латвиии и Литве прошли обыски в строительных компаниях

«Ученика» Кирилла Серебренникова вполне могли снимать в Риге

«Ученика» Кирилла Серебренникова вполне могли снимать в Риге

Кирилл Серебренников раскрыл замысел своего фильма о Викторе Цое

Кирилл Серебренников раскрыл замысел своего фильма о Викторе Цое


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 340000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые доказали возможность размножения в космосе Hi-Tech

Ученые доказали возможность размножения в космосе

Пенсионерка покоряет Сеть стримами Minecraft и Counter-Strike Hi-Tech

Пенсионерка покоряет Сеть стримами Minecraft и Counter-Strike

Чудо-пышечка! Балерина plus size стала звездой модной рекламы Wo&Men

Чудо-пышечка! Балерина plus size стала звездой модной рекламы

Последний день Prisma: картошка по 7 центов и теплый хлеб по 14 Новости

Последний день Prisma: картошка по 7 центов и теплый хлеб по 14

Как создавались наряды для наших соотечественниц в Каннах Wo&Men

Как создавались наряды для наших соотечественниц в Каннах

Режиссеры

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
LIELO KLIENTU TIRDZNIECĪBAS ...
LIELO KLIENTU TIRDZNIECĪBAS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 