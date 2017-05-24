Обыск у Серебренникова: гашиш и реакция культурного мира

Кирилл Серебренников
 

Кирилл Серебренников. Фото: Ieva Čīka / LETA

Правоохранители при обыске нашли у режиссера Кирилла Серебренникова наркотики. Как стало известно РЕН ТВ, маленький сверток хранился на кухне у худрука «Гоголь-центра».

Сверток с гашишем был обнаружен в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий.

В результате наркотики были изъяты, сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении режиссера уголовного дела.

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Накануне Кирилла Серебренникова на протяжении нескольких часов допрашивали по делу о растрате 216 млн рублей, выделенных на проект «Платформа» в 2011—2014 годах.

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Как заявили в СК, худрук театра «Гоголь-центр» был допрошен по делу как свидетель.

Кроме того, в ходе расследования дела о растрате были задержаны подозреваемые — экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин и бывший главбух Нина Масляева.

Известные в обществе люди незамедлительно прокомментировали произошедшее:

Михаил Барышников, танцовщик, хореограф

Меня очень неприятно поразило известие о том, что у режиссера Кирилла Серебренникова и в руководимом им «Гоголь-центре» проходят обыски. Это просто не укладывается в голове. Художник, которым Россия должна была бы гордиться, унижен и оскорблен. А поскольку это человек, известный своей независимостью и свободолюбием, человек, неоднократно выступавший со смелыми политическими заявлениями, эти внезапные репрессии выглядят особенно скверно. Я очень обеспокоен случившимся и надеюсь, что общественность в России и в мире заступится за одного из самых ярких деятелей современного театра.

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Федор Бондарчук, режиссер

Кирилл Серебренников — не просто молодой, начинающий режиссер. Он — гордость России, который представляет страну в мире. Его знают в мире. Не отреагировать на это нельзя <неразборчиво> хотя бы хоть какой-то попытке разобраться, что же все-таки происходит и где Кирилл Серебренников. [Я пришел] поздороваться с артистами, поддержать всех. И, в первую очередь, конечно, попытаться разобраться.

Олег Нестеров, музыкант

Вчера и сегодня у нас в Гоголь-центре спектакль — Свобода № 7. Это спектакль на тему свободы, мы говорим о довоенном Берлине, мы поем довоенные немецкие песни из фильмов, переведенные на русский язык, делаем мэш-апы из довоенных немецких и советских фильмов — но с другой стороны это спектакль о том, как оставаться свободным в любое время и в любом месте. Вчера мы его сыграли и сейчас должны играть. Я связался с помрежем и она сказала, что спектакли будут. У нас в 18.30 чек, я всем позвонил, они едут.

Новости вызывают реакцию очень удручающую. Это такой удар, что я в себя не могу прийти. Пока я даже осознать не могу глубину случившегося. И как говорится, ничего не предвещало — мы вчера ушли в 11 вечера, оставили инструменты.

Лия Ахеджакова, актриса

Я потрясена совершенно. Сколько на него [Кирилла Серебренникова] свалилось за эти годы. И у меня такое впечатление, что это еще и в адрес [бывшего главы департамента культуры Москвы Сергея] Капкова какие-то ужасные телодвижения. Я в ужасе. У меня же там [в «Гоголь-центре»] и знакомые, и друзья, я пытаюсь им звонить, а оказывается, что у них отобрали телефоны. Никто ничего не знает и не понимает. Не знаю, чем помочь. Надеюсь, журналисты в это вмешаются, и будет параллельное расследование.

Мне кажется, сейчас такая ситуация, что я могу сама попасть под обыск — наркотики будут искать или [скажут,] что я убила кого-нибудь. Что-то такое происходит, когда не знаешь, на какую тему будет обыск. Вот что плохо. Душой я с Серебренниковым, это однозначно. Я верю ему и люблю этого человека. Он — невероятный талант. У него же сейчас прямо идут репетиции, будет премьера в «Геликон-опере» (речь идет о премьере оперы «Чаадский» — прим. «Медузы»), идут репетиции «Мертвых душ». Катастрофа.

Ояр Рубенис, директор Латвийского национального театра

Национальный театр, с которым неоднократно сотрудничал Кирилл Серебренников, выражает поддержку великому мастеру театрального искусства, личности мирового масштаба. Мы всегда будем рады продолжить сотрудничество с ним: ждем его и не верим ни одному написанному против него слову — он исключительно честный художник и человек. Если это все делается по политическим мотивам — это совершенно ненормально и неприемлемо. В ближайшее время я собирался ехать на выпуск его спектакля в Москву, а теперь не знаю, как все будет… Также в октябре у нас планировались гастроли в «Гоголь-центре» с новой постановкой Кирилла — «Ближний город». Дай бог, чтобы так оно все и произошло.

Гендиректор Большого театра обратился к Путину

Гендиректор Большого театра Владимир Урин направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором выразил несогласие с тем, как проводятся следственные действия в отношении художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, пишет Meduza.io.

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«Я считаю, что-то, как это было сделано в отношении режиссера [Кирилла Серебренникова], это неправильно. Он художник, человек, не отвечающий, с моей точки зрения, и как я знаю, не отвечающий за финансовую составляющую», — рассказал Урин.

Урин выразил надежду на то, что расследование дела, свидетелем по которому проходит Серебренников, «будет предельно объективным, в рамках закона, и с предельным уважением к человеку, имеющему мировое имя, с пониманием ситуации».

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