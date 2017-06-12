Андрей Звягинцев представит фильм-призер Каннского кинофестиваля в Риге

Андрей Звягинцев
 

Андрей Звягинцев. Фото: Пресс-фото

Генеральная дирекция фестиваля «Балтийская жемчужина» представляет специальное событие фестиваля - фильм кинорежиссера Андрея Звягинцева, получивший Приз жюри Каннского кинофестиваля - «НЕЛЮБОВЬ». Фильм представит кинорежиссер Андрей Звягинцев, который проведет творческую встречу со зрителями после кинопоказа. В одной из главных ролей картины снимался известный латвийский артист Андрис Кейшс. Творческая встреча режиссера Андрея Звягинцева и премьера фильма состоится 23 сентября в кинотеатре Splendid Palace.

Фильм был показан в первый день Каннского кинофестиваля и сразу завоевал сердца и зрителей и кинокритиков, оставаясь несомненным фаворитом во всех рейтингах.

Взвинченное и порой агрессивное обсуждение картины Андрея Звягинцева в очередной раз показало то уникальное место, которое занимает этот режиссер — не только самый успешный в нынешнем российском авторском кино, но и умеющий лучше других бить по больным точкам.

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… История одной семьи удивительно похожей на множество других. Мужчина и женщина, которые случайно оказались вместе.

Неизменный поиск любви и счастья бросил их в объятия друг друга, но прожив в вынужденном браке более 12 лет, они поняли, что их ничего не связывает вместе. Нелюбовь...

Каждый из них стремится поскорей освободиться от мучительного прошлого, всецело погружаясь в новую жизнь, в которой не находится места лишь одному человеку — сыну от их несчастливого брака, печальному и молчаливому Алеше. И вот однажды Алеша таинственно исчезает.

«Нелюбовь» оставит глубокий след в памяти всех тех, кто увидит и прочувствует этот фильм.

Вероятно, это самая собранная, цельная и эмоционально мощная картина Звягинцева.

При всей кажущейся нейтральности авторского подхода, она сделана с хичкоковской точностью в психологических и бытовых деталях, но при этом берет за душу так, что долго не можешь опомниться.

Режиссер остается верен себе и доводит до совершенства каждую деталь своего произведения.

Говоря о выдающейся работе Андрея Звягинцева, нельзя не вспомнить о его талантливой команде. Оператор Михаил Кричман, чьи тихие кадры-приближения леденят кровь, художник-постановщик Андрей Понкратов, чей предметный мир не позволяет ни на секунду усомниться в реальности происходящего на экране, композитор Евгений Гальперин , чьи мощные и лаконичные музыкальные темы открывают и закрывают фильм.

И конечно же блистательные актерские работы Марьяны Спивак , Алексея Розина,Андриса Кейшса, Матвея Новикова, Марины Васильевой и других.

Для Андрея Звягинцева - «нелюбовь» – это то, что нас сегодня окружает, общее состояние человека, символ времени.

Наверное, наиболее точно сказал об этом другой выдающийся кинорежиссер Андрей Тарковский, почти 50 лет назад:

«Люди объединились не вокруг идеала, а во имя материальной идеи. Человечество поспешило защитить свое тело, но не подумало о том, как защитить душу…и делает все, чтобы себя уничтожить. Сначала нравственно, и физическая смерть — лишь результат этого.»

Вы сможете увидеть фильм в программекинофестиваля «Балтийская жемчужина».

Творческая встреча режиссера Андрея Звягинцева состоятся 23 сентября в кинотеатре Splendid Palace.

Билеты в кассах biļešuservis с 13 июня.

Подробная информация на сайте фестиваля www.balticpearl.lv.

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