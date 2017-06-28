О тайны женщин всех времен!.. О чем рассказывают в Риге шедевры из музея Prado?

Выставка «Двенадцать характеров Prado» в «Рижской Бирже» продлится еще до 16 июля. Но уже сейчас она бьет многие рекорды популярности рижских выставок: с 25 марта число посетителей выставочного зала Биржи превысило 60 тысяч человек. Еще бы!.. Ведь даже и в самом знаменитом музее Prado, откуда прибыли картины великих мастеров, такого не увидишь...

Фишка рижской выставки в том, что наши люди - музейщики, кураторы и меценаты - решили сложить из шедевров знаменитой коллекции испанского музея Prado свою собственную историю.

История эта о многоликости женской натуры и о том, насколько женщина может быть разной - нежной, женственной, обольстительной, надменной, циничной, коварной. Лукавство ей к лицу ничуть не меньше роскошных королевских платьев.

На афише выставки - фрагмент одной из 12 выставленных в Риге работ. Фото: Каспар Меинертс/TVNET

Реклама

Двенадцать очень разных женских образов и характеров явлены нам в работах Паоло Веронезе (1528 - 1588), Антониса Ван Дейка (1599 - 1641), Питера Пауля Рубенса (1577 - 1640), Бартоломео Эстебана Мурильо (1617 - 1682), Франциско Гойи (1746 - 1828) и других знаменитых мастеров, запечатлевших характеры, метаморфозы и идеалы женской красоты своего времени.

Дайга Упениеце, рукводитель "Рижской биржи" и куратор выставки. Фото: Каспар Меинертс/TVNET

В рижский выставочный проект включены полотна художников XVI - XIX веков. И каждому из 12 образов временно присвоено определение, наиболее соответствующее образу и концепции выставки. Здесь есть и Ева, которая начало всех начал, и женщина-мать, и женщина-драма, есть похитительница души и ее же, души, хранительница.

Смотрят с полотен особы обворожительные, циничные, самоуверенные, загадочные, возлюбленные, обреченные сохранять королевское достоинство. Очень разные!

Один из 12 женских характеров и шедевров "Прадо". Фото: Каспар Меинертс/TVNET

Кстати, одна такая особа королевской крови - юная Изабелла Бурбон, будущая королева Испании и первая жена Филиппа IV, что глядит с полотна Франса Пурбуса Младшего где-то аж с 1615 года, стала и главным символом рижской выставки. Фрагмент именно этого парадного портрета стал главным визуальным символом проекта: и тринадцатилетняя девочка Изабелла смотрит на нас с рекламных плакатов и стендов.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт музея

Многие - как и автор этих строк - побывали на этой потрясающей выставке не единственный раз. Поводов было много: в «Рижской Бирже» создана богатая сопутствующая выставке программа.

Издан детский путеводитель, идет цикл музейных лекционных встреч «12 пятниц», о своем восприятии конкретных эпох и живописных сюжетов рассказывают искусствоведы и театральные режиссеры, знатоки символов и традиций, королевских фамилий Испании и дворцовых нравов.

Представитель музея "Прадо" Карина Морато. Фото: Каспар Меинертс/TVNET

Еще в марте открытие выставки в «Рижской Бирже» стало крупным событием в культурной жизни Риги. Было уже немало сказано о том, сколь долгим и непростым был путь от идеи к ее воплощению.

Многие шедевры музея Prado не из запасников извлечены, а из основной экспозиции. Это значит, что на месте их сейчас - пустые пятна с технической надписью: работа, мол, временно отсутствует по таким-то причинам...

Поначалу бывалые люди, знающие толк в международных музейных проектах, даже и мысли не допускали, что сразу 12 шедевров старых мастеров могут покинуть стены всемирно известного музея для воплощения некой концепции, кем-то придуманной на стороне. Однако

идея руководителя «Рижской Биржи» и куратора выставки Дайги Упениеце испанским музейщикам очень понравилась, концепцию выставки сочли интересной.

Открытие выставки, март 2017. Фото: Каспар Меинертс/TVNET

Сделала свое дело и настойчивость меценатов Бориса и Инары Тетеревых, уже завоевавших репутацию очень серьезных партнеров на других музейных проектах, в том числе и сделанных вместе с «Рижской Биржей». Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, возглавляющая Мадридский клуб, тоже немало сделала для успеха переговоров и достижения договоренностей.

Эксклюзивная экскурсия: о шедеврах "Прадо" рассказывает Дайга Упениеце. Фото: Каспар Меинертс/TVNET

В итоге все сложилось, и выставка «Двенадцать характеров Prado» в Риге стала крупнейшим проектом, осуществленным совместными усилиями музея «Рижская биржа» и фонда Тетеревых. А также одним из подарков нам всем к 100-летию Латвии. Многие из нас, объехав туристически полмира, так рассуждают: мол, что я, в Prado не съезжу, если захочу? ОК, съездите...

"Поздравление с днем рождения", работа Раймундо де Мадрасо-и-Гаррета. Фото: Каспар Меинертс/TVNET

Но прежде - сходите-таки в «Рижскую Биржу». Ведь потом всех этих милых дам, разодетых и обнаженных, вы в том же Prado повстречаете уже просто как родных, как своих добрых старых знакомых.

А еще за каждым из 12 шедевров с выставки скрывается и своя история. Иногда - житейская, иногда... без искусствоведов и не разберешься.

Инара и Борис Тетеревы - меценаты, благодаря поддержке которых состоялся проект. Фото: Каспар Меинертс/TVNET

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт фонда Тетеревых

В собственной коллекции «Рижской Биржи», например, есть портрет сына одной из высоких королевских особ, прибывших в Ригу с этой потрясающей выставкой. Так что кроме прочего всего «12 шедевров Prado» еще и устроили - через века! - встречу матери с сыном. Похоже, что мама с мальчиком художнику позировали одновременно и оба портрета написаны... за время единственного сеанса.

Хотите подробностей?.. Спешите видеть, слышать, переживать, усваивать - у вас на это есть еще две с половиной недели.

Еще по этой теме