Кравченко и Панктратов-Черный представят в Риге комедию «Женихи»

25 августа на сцене Дома Конгрессов в 19:00 покажут замечательную комедию «Женихи» или историю о том, как родители дочке жениха выбирали. Яркий дуэт Татьяны Кравченко и Александра Панктратова-Черного подарит вам незабываемый, теплый и веселый вечер.

Родители Кати случайно узнают, что их любимая единственная дочь на шестом месяце... Как же так: дочь беременна, а мужа-то нет! И даже жениха не предвидится! Втайне от нее озадаченные родители начинают поиск достойной кандидатуры. Но они даже не подозревают насколько непросто в наше время найти не то что ДОСТОЙНОГО, А ХОТЬ КАКОГО-ТО ЖЕНИХА...

Комедию «Женихи» можно с уверенностью назвать народной! Ведь на сцене впервые будет блистать, пожалуй, самый веселый дуэт театра и кино.

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Татьяна Кравченко – народная артистка России. Стала популярной благодаря народному сериалу «Сваты», где сыграла одну из главных ролей.

Александр Панкратов-Черный - российский актер театра и кино, народный артист России. Широко известен прежде всего по главным ролям в фильмах «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх» и «Где находится нофелет?».

Дмитрий Воронин - российский актер театра и кино. Снимался в сериалах «Папа на вырост» (СТС), «Деффчонки» (ТНТ), «Орлова и Александров» (Первый канал), «Тайны института благороных девиц» (Россия).

Борис Комаров - российский актер. Участвует в театральных постановках МТЮА: «Московская история», «Всадники», а также в мюзикле «Иисус Христос – Суперзвезда». Максим Лебедев - актер театра и кино. Участвует в спектаклях «Театра Луны»: «Ромео и Джульета», «Рококо», «Бал неспящих». Снимался в сериале «Кремлевские курсанты» (СТС), и в фильмах «Девичья охота», «Сквозь туман», «Однажды осенью».

Режиссер: Михаил Елисеев - российский актер и театральный режиссер. Известен зрителям по ролям в фильмах «Выжить после», «Служу Отечеству!», «Беглец», «Столыпин… Невыученные уроки», а также театральными комедийными постановками «Таксист», «День хомячка», «Номер 13».

Автор пьесы: Сергей Белов - член союза театральных деятелей и союза писателей России. Его комедии идут как в московских антрепризах и профессиональных театрах, так и в народных театрах и театрах-студиях. Осуществлено более 300 постановок.