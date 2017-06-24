Джоан Роулинг рассказала о другом Гарри Поттере

Джоан Роулинг
 

Джоан Роулинг. Фото: REUTERS/ScanPix

Автор поттерианы Джоан Роулинг сообщила читателям о существовании еще одного персонажа с аналогичным именем и фамилией, о чем она написала на сайте Pottermore. По словам известной английской писательницы, это прадед главного героя, от которого юному волшебнику достался плащ-невидимка.

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Генри Поттер, которого близкие называли Гарри, был прямым потомком Хардвина и Иоланты и служил в Визенгамоте с 1913 по 1921 год, пишет Роулинг.

По словам писательницы, Генри Поттер был ярым защитником маглов - людей без магических способностей. Согласно родословной,

Генри Поттер приходился прадедушкой волшебнику Гарри. Сына Генри звали Флимонт, а Флимонт был отцом Джеймса Поттера, у которого и родился Гарри.

При этом именно по линии Генри Поттера Гарри был связан с Игнотусом Певереллом, от которого унаследовал плащ-невидимку.

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Ранее стало известно, что в продолжении «Фантастических тварей» - фильма по сценарию Роулинг, действие которого происходит за 65 лет до рождения Гарри Поттера, - появится персонаж волшебника Дамблдора в исполнении Джуда Лоу.

Напомним,

поттериана - серия книг английской писательницы Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, первая из которых вышла в 1998 году.

Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров.

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