Владимир Этуш попал в реанимацию: его состояние оценивается как тяжелое

Состояние народного артиста СССР Владимира Этуша оценивается как тяжелое, сообщает РИА «Новости».

Актер госпитализирован в нейрохирургическую реанимацию НИИ имени Склифосовского.

«Нейрохирургическая реанимация, состояние тяжелое, больше ничего сказать не могу», – заявили в справочной службе медучреждения.

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Ранее сообщалось, что в Театре имени Вахтангова рассказали подробности о госпитализации Этуша.

Этуш родился 2 мая 1922 года. Он народный артист СССР, участник Великой Отечественной войны, художественный руководитель Театрального института имени Бориса Щукина, один из самых знаменитых актеров Театра имени Вахтангова.

В кино дебютировал в 1953 году. Известен по фильмам «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Старая, старая сказка», «Тень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Двенадцать стульев», «Приключения Буратино».

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