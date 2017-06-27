О книгах, языке, русской национальной идее, а также о читателях и писателях

Игорь Волгин, специалист по творчеству Ф.М. Достоевского
 

Игорь Волгин, специалист по творчеству Ф.М. Достоевского. Фото: Коллаж TVNET/SPUTNIK/Scanpix

В Риге выступит специалист по жизни и творчеству Федора Достоевского - доктор филологических наук, историк, литературовед и телеведущий Игорь Волгин. Может ли русская литература стать основой национальной идеи? Откуда пошел термин «достоевщина»? И какое место сегодня занимает русская литературная классика в мировом культурном контексте?

Обо этих и многих других вопросах, интересующих русских рижан пойдет речь на встрече с просвещенным московским гостем. Игорь Леонидович Волков - профессор МГУ и Литературного института им. Горького, создатель жанра историко-документальной биографической прозы, автор множества документальных фильмов и ведущий интеллектуального ток-шоу «Игра в бисер» будет гостем клуба «Культурная линия».

Программа «Игра в бисер» - ток-шоу для умных и начитанных. В студии собираются люди, которые читают и пречитывают книжки, и даже иногда пишут их сами.

Они-то в литературе хорошо разбираются, и готовы порассуждать о судьбах книг и о судьбах их авторов, а также о том, что сегодня является актуальным в произведениях русских классиков, известных не только в России. Кстати, это не единственная программа, которую он ведет на российском телевидении.

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Историко-биографические исследования Волгина пользуются признанием специалистов и переведены на многие языки. А его книгу а «Последний год Достоевского» называют даже настоящей мировой сенсацией.

Автор впервые сопоставил личную и творческую судьбу Достоевского с трагическими коллизиями российской истории. Многим русским рижанам его оценки и выводы могут быть интересны.

Встреча с Игорем Леонидовичем Волгиным будет проходить в среду в 18.00 в конференц-зале отеля Avalon (ул. 13 января, 19). Вход на мероприятие - свободный, но предварительная регистрация обязательна, число мест в зале ограничено. Зарегистрироваться можно по електронной почте (e-mail: kulturaslinija@gmail.com).

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