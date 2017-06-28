Президент лично поздравил латвийскую балерину Годунову с золотом

 

Фото: пресс-фото

Расписание президента Латвии Раймонда Вейониса в последнее время богато на приятные встречи с людьми, которые несут имя страны в мире и позволяют нам гордиться достижениями латвийцев. Совсем недавно он принимал у себя теннисистку Алену Остапенко, которая выиграла «Ролан Гаррос», а сегодня отмечал заслуги латвийской балерины Эвелины Годуновой.

Напомним, она получила золото на престижном XIII Международном конкурсе артистов балета и хореографов, прошедшем в Москве. Другой артист балета из Латвии Карлис Цирулис в своей группе стал третьим.

Еще по этой теме
Алена Остапенко побывала в гостях у президента

Алена Остапенко побывала в гостях у президента

Латвийская балерина Эвелина Годунова выиграла престижный конкурс

Латвийская балерина Эвелина Годунова выиграла престижный конкурс

Реклама

«Достижения наших танцовщиков балета на одном из трех самых престижных конкурсов достойны высокой оценки. Эти заслуги способствуют узнаваемости Латвии в мире культуры и искусства», - указал президент.

Эвелина на своей страничке в Facebook отметила, что это была честь для нее, а также добавила «Прекрасно попили кофе».


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 30000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR
Земля
Земля, Rīga, 152092 EUR

reklama.vesti.lv

Латвиец выиграл суд против «Rimi» и отсудил 1000 евро Новости

Латвиец выиграл суд против «Rimi» и отсудил 1000 евро

«В Латвии появились профессиональные безработные» Новости

«В Латвии появились профессиональные безработные»

Наследница Swarovski наслаждается медовым месяцем Wo&Men

Наследница Swarovski наслаждается медовым месяцем

Посадку ступени ракеты воссоздали в дополненной реальности Hi-Tech

Посадку ступени ракеты воссоздали в дополненной реальности

Google оштрафован на рекордные 2,4 млрд евро! Hi-Tech

Google оштрафован на рекордные 2,4 млрд евро!

Опера и балет

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TRAINING MANAGER
TRAINING MANAGER
APMĀCĪBU VADĪTĀJS/-A
APMĀCĪBU VADĪTĀJS/-A
SISTĒMAS VADĪTĀJS
SISTĒMAS VADĪTĀJS
SYSTEM MANAGER
SYSTEM MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 