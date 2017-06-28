Президент лично поздравил латвийскую балерину Годунову с золотом

Расписание президента Латвии Раймонда Вейониса в последнее время богато на приятные встречи с людьми, которые несут имя страны в мире и позволяют нам гордиться достижениями латвийцев. Совсем недавно он принимал у себя теннисистку Алену Остапенко, которая выиграла «Ролан Гаррос», а сегодня отмечал заслуги латвийской балерины Эвелины Годуновой.

Напомним, она получила золото на престижном XIII Международном конкурсе артистов балета и хореографов, прошедшем в Москве. Другой артист балета из Латвии Карлис Цирулис в своей группе стал третьим.

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«Достижения наших танцовщиков балета на одном из трех самых престижных конкурсов достойны высокой оценки. Эти заслуги способствуют узнаваемости Латвии в мире культуры и искусства», - указал президент.

Эвелина на своей страничке в Facebook отметила, что это была честь для нее, а также добавила «Прекрасно попили кофе».