Картина Макса Бекмана ушла с молотка за рекордные 36 млн фунтов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Vitaliy Pakhnyushchyy/Scanpix

Картина Макса Бекмана «Птичий ад» ушла с молотка за 36 иллионов фунтов стерлингов ($45,8 млн), что является рекордом для этого немецкого экспрессиониста, передает Bloomberg.

Еще по этой теме

Торги аукционного дома Christie's проходили в Лондоне. Лот оценивали в сумму более чем £30 млн.

Полотно привлекло трех потенциальных покупателей. В итоге новым владельцем картины стал известный арт-дилер Ларри Гагосян.

«Птичий ад» представляет собой аллегорию нацистской Германии. Бекман начал работать над полотном летом 1937 года, после своего побега в Амстердам.

Реклама

Предыдущая рекордная сумма для работ Бекмана на аукционах составляла $22,6 млн.

Из Twitter:

Еще по этой теме
«Сидящую женщину» Пикассо продали на аукционе за рекордную сумму

«Сидящую женщину» Пикассо продали на аукционе за рекордную сумму

Первые картины из коллекции Дэвида Боуи ушли с молотка за 30 млн долларов

Первые картины из коллекции Дэвида Боуи ушли с молотка за 30 млн долларов

Названы самые дорогие картины русских художников за последние пять лет

Названы самые дорогие картины русских художников за последние пять лет


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 595000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 239500 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 270000 EUR

reklama.vesti.lv

Поймали автомобильного вора: он забыл в машине кошелек Новости

Поймали автомобильного вора: он забыл в машине кошелек

BBC: в Луганской области попал в плен российский контрактник Новости

BBC: в Луганской области попал в плен российский контрактник

Британец раскрутил самый большой в мире спиннер Hi-Tech

Британец раскрутил самый большой в мире спиннер

Вы еще не примерили арбузное платье? Смотрите, как веселится мир Wo&Men

Вы еще не примерили арбузное платье? Смотрите, как веселится мир

Историю Земли уместили в короткий ролик Hi-Tech

Историю Земли уместили в короткий ролик

Культура

Картины

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VECĀKO BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
IS SPECIĀLISTS/-E
IS SPECIĀLISTS/-E
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 