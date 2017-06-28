Картина Макса Бекмана ушла с молотка за рекордные 36 млн фунтов

Картина Макса Бекмана «Птичий ад» ушла с молотка за 36 иллионов фунтов стерлингов ($45,8 млн), что является рекордом для этого немецкого экспрессиониста, передает Bloomberg.
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Торги аукционного дома Christie's проходили в Лондоне. Лот оценивали в сумму более чем £30 млн.
Полотно привлекло трех потенциальных покупателей. В итоге новым владельцем картины стал известный арт-дилер Ларри Гагосян.
«Птичий ад» представляет собой аллегорию нацистской Германии. Бекман начал работать над полотном летом 1937 года, после своего побега в Амстердам.
Предыдущая рекордная сумма для работ Бекмана на аукционах составляла $22,6 млн.
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An artwork like no other.#MaxBeckmannhttps://t.co/vJYRXxSA3D— ET Panache (@ETPanache) 28 июня 2017 г.