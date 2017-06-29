Московский дебют латвийского режиссера. Сорвет ли премьеру скандал вокруг Гоголь-центра?

Режиссер Элмар Сеньков
 

Режиссер Элмар Сеньков. Фото: Evija Trifanova/LETA

Молодой и уже хорошо известный в Латвии режиссер Элмар Сеньков готовится к московскому дебюту. Поставленный им современный триллер «Демон» в новом сезоне должен стать одной из премьер любимого театралами и окруженного скандалами Гоголь-центра. В основе спектакля «Демон» шведа Ларса Нурена, история о двух несчастных - каждая по-своему - семьях.

Элмару Сенькову сейчас чуть-чуть за тридцать, но список режиссерских достижений его уже весьма обширен. Ученик Мары Кимеле успел поработать в четырех профессиональных театрах, с 2009 года поставил два десятка спектаклей. Уже в 2010 году он впервые претендовал на главный театральный приз страны(«Ночь лицедеев»/Spēlmaņu nakts). Причем в номинации «Дебют года» фигурировали сразу три его спектакля, в том числе поставленная в Рижском русском театре и до сих пор бешено популярная «Граненка».

С тех пор ни один год не обходится без того, чтобы новые работы Сенькова привлекали к себе внимание как публики, так и критики. Сегодня он штатный режиссер Национального театра, с которым дружит и сотрудничает российский режиссер Кирилл Серебренников.

Так что работа Элмара в Москве, в его Гоголь-центре - логичное продолжение «дружбы театрами». Будем надеяться, что финансовые скандалы и обвинения, задевающие репутацию Гоголь-центра, премьере не помешают.

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Про Сенькова говорят: у парня удивительный талант делать классику современной, рассказывая сюжеты Чехова, Горького или же Блауманиса так, что они говорят со зрителем о нем самом.

При этом Сеньков не выворачивает классических пьес наизнанку, а очень и очень бережно обращается с текстами. Кстати, спектаклей по русской классике режиссер сделал особенно много. И почти все они становились событием в театральной жизни Риги.

Рижские спектакли Элмара Сенькова показывали не только в Латвии, но и на театральных фестивалях и гастролях в Санкт-Петербурге, Омске, Красноярске и Минске.

Хороший гастрольный потенциал и у недавних работ Сенькова — чеховской «Чайки», в завершившемся театральном сезоне поставленной им в Национальном театре, и у признанного лучшим спектаклем сезона «Доброго человека из Сезуани» в Рижском русском театре им. Мих. Чехова

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