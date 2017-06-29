«Первое селфи» Уорхола ушло с молотка за 6 млн фунтов

«Первое селфи» американского художника Энди Уорхола ушло с молотка за £6 млн, передает RNS. Работу продали на торгах аукционного дома Sotheby's.
Автопортрет – часть серии снимков, сделанных Уорхолом в фотокабине в Нью-Йорке. На тот момент художнику было 35 лет.
В Sotheby's это произведение называли «первым селфи», а самого Уорхола – «крестным отцом» эпохи соцсетей.
Ранее сообщалось, что «первое селфи» Уорхола может быть продано за £7 млн.
Из Twitter:
Еще по этой теме
Andy Warhol's First "Selfie" Sells for $7.7 Million @Sothebys https://t.co/mmxIOLwzzL— artmarket.com (@artmarketdotcom) 29 июня 2017 г.