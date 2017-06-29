«Первое селфи» Уорхола ушло с молотка за 6 млн фунтов

«Первое селфи» американского художника Энди Уорхола ушло с молотка за £6 млн, передает RNS. Работу продали на торгах аукционного дома Sotheby's.

Автопортрет – часть серии снимков, сделанных Уорхолом в фотокабине в Нью-Йорке. На тот момент художнику было 35 лет.

В Sotheby's это произведение называли «первым селфи», а самого Уорхола – «крестным отцом» эпохи соцсетей.

Ранее сообщалось, что «первое селфи» Уорхола может быть продано за £7 млн.

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