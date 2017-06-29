«Первое селфи» Уорхола ушло с молотка за 6 млн фунтов

 

Фото: AP/ScanPix

«Первое селфи» американского художника Энди Уорхола ушло с молотка за £6 млн, передает RNS. Работу продали на торгах аукционного дома Sotheby's.

Автопортрет – часть серии снимков, сделанных Уорхолом в фотокабине в Нью-Йорке. На тот момент художнику было 35 лет.

В Sotheby's это произведение называли «первым селфи», а самого Уорхола – «крестным отцом» эпохи соцсетей.

Ранее сообщалось, что «первое селфи» Уорхола может быть продано за £7 млн.

Из Twitter:

Еще по этой теме
Картина Макса Бекмана ушла с молотка за рекордные 36 млн фунтов

Картина Макса Бекмана ушла с молотка за рекордные 36 млн фунтов

Портрет Мао Цзэдуна работы Уорхола выставлен на торги

Портрет Мао Цзэдуна работы Уорхола выставлен на торги

Портрет Мэрилин Монро работы Уорхола продали за 36 миллионов долларов

Портрет Мэрилин Монро работы Уорхола продали за 36 миллионов долларов


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 195000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 55000 EUR
Дом
Дом, Ādamlauks, 125000 EUR

reklama.vesti.lv

Назван крайний срок предотвращения глобальной катастрофы Hi-Tech

Назван крайний срок предотвращения глобальной катастрофы

Специалисты запретили повторно использовать пластиковые бутылки Hi-Tech

Специалисты запретили повторно использовать пластиковые бутылки

Назван лучший продукт, предотвращающий смерть Wo&Men

Назван лучший продукт, предотвращающий смерть

Пересмотрена средняя максимальная продолжительность жизни челове Hi-Tech

Пересмотрена средняя максимальная продолжительность жизни челове

Все за клубникой! В ближайшие дни цены упадут Новости

Все за клубникой! В ближайшие дни цены упадут

Художники

Аукционы

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 