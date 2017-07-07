В Риге выступит Лариса Гузеева с комедией «Курица»

 

Фото: Пресс-фото

18 сентября в Доме Конгрессов покажут уморительную комедию в двух действиях «Курица» с Ларисой Гузеевой в главной роли.

Есть в мире пьесы, мимо которых не может пройти ни один режиссер.

Подобные работы ставятся во многих театрах, по ним снимают фильмы. К такой работе можно отнести и современный спектакль «Курица» по пьесе Николая Коляды.

Прима провинциального театра, с солидным актёрским опытом (Лариса ГУЗЕЕВА) и её подруга (Елена Бирюкова) прозвали «курицей» молодую актрису (Руслана Доронина), претендующую на лучшие роли их театра, а заодно и на их собственных мужей, одновременно принимая ухаживания двух солидных мужчин - главного режиссёра (Владимир Фоков) и главного администратора театра (Константин Соловьёв).

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Местечковый театр, закулисные «игры», любовь и ревность, интрига искромётной и уморительной пьесы Николая Коляды набирает обороты, заставляя зрителя искренне сопереживать и смеяться.

В ролях:

Лариса Гузеева – Заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино, телеведущая наПервом канале в программе «Давай поженимся»

Елена Бирюкова – актриса театра и кино. Телесериал«Саша + Маша» и др.

Елена Карпович – телесериал «Универ», «Глухарь», «Ранетки», «Марш Турецкого» и др.

Владимир Фоков – фильмы, сериалы «Даешь молодежь», «Ландыш серебристый», «Одна за всех» и другие.


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