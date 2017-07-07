Новая выставка MuseumLV: В какие цвета и формы одет наш мир?

Культурный центр «Grata JJ" продолжает знакомить посетителей с работами известных латвийских художников, которые формировались в период независимости Латвийской республики.

В какие цвета и формы одет наш мир? Какими красками и энергиями он живет? Что вы чувствуете и как воспринимаете окружающее вас пространство?

У вас есть возможность исследовать своё внутреннее «Я» и получить ответы на эти вопросы, посетив новую экспозицию "Atklāšana #Nr.2", которая открывается 14 июля в выставочном пространстве галереи "MuseumLV».

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На этот раз энергию выставки формирует экспрессия, исследование глубоких смыслов и поиск новых форм.

Не менее интересна выставка «Назад в будущее», которая будет проходить в это же время в помещении культурного центра «Grata JJ». На ней представлены работы 20-летней давности, принадлежащие авторам выставок «Atklāšana #Nr.1» и «Atklāšana #Nr.2», которые создавались во времена их студенческой жизни.

«Grata JJ» и «MuseumLV» находятся в Риге на ул.А.Пумпура 2. Вход бесплатный, но учтите, что в воскресенье галерея закрыта.