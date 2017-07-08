Юрий Стоянов отметит свой юбилей в Риге с программой «Для своих»

21 октября в Доме Конгрессов Юрий Стоянов отметит свой юбилей с программой «Для своих».

Сольные концерты Юрия Стоянова не случайно носят название «ДЛЯ СВОИХ». Как говорит сам артист в своих интервью:

"Это глубоко продуманный концерт, c которым я выступаю в России и других странах и, как мне кажется, он получился увлекательным и динамичным. Хотя многое в нем зависит и от зрителя, поэтому в нем достаточно экспромта, а значит, его смело можно назвать "концертом лирического стенд-апа".

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На афишах написано "ДЛЯ СВОИХ", но из этого названия не значит, что это мой личный каприз видеть на нем какую-то специальную публику. Конечно же, нет -

просто я считаю, что если зритель пришел ко мне "в гости", то я ему, как минимум, небезразличен, поэтому могу быть с ним предельно искренним и откровенным".

В этом, наполненном эмоциями и уникальным «стояновским» юмором моноспектакле, Народный артист приглашает зрителей совершить воображаемое путешествие «за кулисы» своей личной и артистической жизни и, находясь «один на один» с залом, делится самыми любопытными историями, фактами, воспоминаниями и наблюдениями из своей биографии.

Юрий Стоянов увлекательно рассказывает о своих встречах с другими известными личностями, рассуждает о кино, театре, телевидении, о программе «Городок» и, к восторгу зрителей, напоминает им о своем таланте пародиста, создавшего сотни незабываемых образов.

В своеобразном бенефисе артиста зрители услышат его любимые песни и исполнение композиций на лучших акустических гитарах из его личной коллекции, увидят эксклюзивные видеоматериалы, и, конечно же, сами смогут принять участие в концерте и задать артисту свои вопросы.

2017 год для артиста юбилейный – в июле ему исполняется 60 лет, а значит и содержание концертов в юбилейном туре Юрия Стоянова пополнилось новыми интересными историями, юмором и песнями в исполнении народного артиста.