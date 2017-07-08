Юрий Стоянов отметит свой юбилей в Риге с программой «Для своих»

Юрий Стоянов
 

Юрий Стоянов. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

21 октября в Доме Конгрессов Юрий Стоянов отметит свой юбилей с программой «Для своих».

Сольные концерты Юрия Стоянова не случайно носят название «ДЛЯ СВОИХ». Как говорит сам артист в своих интервью:

"Это глубоко продуманный концерт, c которым я выступаю в России и других странах и, как мне кажется, он получился увлекательным и динамичным. Хотя многое в нем зависит и от зрителя, поэтому в нем достаточно экспромта, а значит, его смело можно назвать "концертом лирического стенд-апа".

Реклама

На афишах написано "ДЛЯ СВОИХ", но из этого названия не значит, что это мой личный каприз видеть на нем какую-то специальную публику. Конечно же, нет -

просто я считаю, что если зритель пришел ко мне "в гости", то я ему, как минимум, небезразличен, поэтому могу быть с ним предельно искренним и откровенным".

В этом, наполненном эмоциями и уникальным «стояновским» юмором моноспектакле, Народный артист приглашает зрителей совершить воображаемое путешествие «за кулисы» своей личной и артистической жизни и, находясь «один на один» с залом, делится самыми любопытными историями, фактами, воспоминаниями и наблюдениями из своей биографии.

Юрий Стоянов увлекательно рассказывает о своих встречах с другими известными личностями, рассуждает о кино, театре, телевидении, о программе «Городок» и, к восторгу зрителей, напоминает им о своем таланте пародиста, создавшего сотни незабываемых образов.

В своеобразном бенефисе артиста зрители услышат его любимые песни и исполнение композиций на лучших акустических гитарах из его личной коллекции, увидят эксклюзивные видеоматериалы, и, конечно же, сами смогут принять участие в концерте и задать артисту свои вопросы.

2017 год для артиста юбилейный – в июле ему исполняется 60 лет, а значит и содержание концертов в юбилейном туре Юрия Стоянова пополнилось новыми интересными историями, юмором и песнями в исполнении народного артиста.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Alsviķu pag., 790118 EUR
Дом
Дом, Stopiņu pag., 285000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR

reklama.vesti.lv

Фотосессия 90-летней именинницы повеселила Сеть Wo&Men

Фотосессия 90-летней именинницы повеселила Сеть

Чудо-кроха! Карла Бруни показала, как растет ее дочь от Саркози Wo&Men

Чудо-кроха! Карла Бруни показала, как растет ее дочь от Саркози

В Латвии выросло число регистраций легковых автомобилей Hi-Tech

В Латвии выросло число регистраций легковых автомобилей

Что за девочка?! 59-летняя Шэрон Стоун в бикини сводит с ума Wo&Men

Что за девочка?! 59-летняя Шэрон Стоун в бикини сводит с ума

За день до исчезновения Ваня посещал религиозный центр Новости

За день до исчезновения Ваня посещал религиозный центр

Российские исполнители

Актеры

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VECĀKO BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
IT JOMAS PROFESIONĀLIS/-E, KURŠ/ ...
IT JOMAS PROFESIONĀLIS/-E, KURŠ/ ...
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 