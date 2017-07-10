Большой театр отложил премьеру балета Кирилла Серебренникова

Кирилл Серебренников
 

Кирилл Серебренников. Фото: Ieva Čīka / LETA

Большой театр переносит премьеру балета «Нуреев» в постановке худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, ставшего свидетелем по делу о растрате. Произошло это за три дня до планируемой премьеры.

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О внезапном переносе спектакля стало известно из видео общения директора Большого театра Владимира Урина с сотрудниками.

Урин заявил, что спектакль не готов из-за сложности:

«Мы посмотрели, в каком состоянии готовности находится спектакль. Мы понимаем, что на сегодняшний день в том виде, в каком находится спектакль, показывать его на сцене Большого театра нельзя».

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Он признал, что в этом виновато само руководство театра: «Мы немного не рассчитали масштабы этого спектакля и время, которое на него уходило».

Из-за плотного графика работа над спектаклем была начата достаточно поздно и театр не успеет решить за оставшееся время проблемы «репетиционного характера», цитирует РБК.

«Ведомостям»

Серебренников заявил: «Я не хочу комментировать. Это решение театра. Вот так они решили».

Газета отмечает, что отмена премьеры в последние дни - случай уникальный на протяжении десятилетий: «Премьера должна была состояться на Исторической сцене, после реставрации здания прекрасно оснащенной технически. Отмена спектакля по болезни кого-либо исполнителей также исключена - каждую партию репетируют несколько составов танцовщиков».

Решение об отмене спектакля означает, что премьера переносится минимум на два года - на сезон 2018/2019 годов.

В следующем сезоне план спектаклей уже полностью сформирован, указал Урин. Он также подчеркнул, что для театра этот спектакль является «очень важной» и «принципиальной» работой.

Серебренников - свидетель по делу о хищении около 200 млн рублей руководством созданной им «Седьмой студии». В конце мая по этому делу прошли обыски в московском «Гоголь-центре», который он сейчас возглавляет.

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