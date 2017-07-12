Директор Каннского кинофестиваля представит свой фильм на «Балтийской жемчужине»

Только 21 сентября в честь открытия «Балтийской Жемчужины» единственный показ фильма, ставшего сенсацией многих престижных кинофорумов— «ЛЮМЬЕРЫ !», с комментариями перед началом сеанса выступит директор Каннского кинофестиваля и Института Люмьер в Лионе -Тьерри Фремо.

Фильм, посвященный выдающимся «люмьеристам» своего времени: Жану Ренуару, Франсуа Трюффо, Морису Пиала, Эрику Ромеру, Жан-Люку Годару и многим другим, обязателен для просмотра всем, кто считает себя синефилом и просто образованным киноманом.

Тьерри Фремо, вдохнул новую жизнь в эту тему и из сотни оригинальных люмьеровских кинокадров создал один полнометражный фильм, поражающий воображение и восхищающий простотой и наивной гениальностью.

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Редкие кадры знаменитых шедевров, хранившиеся более ста лет в закрытых хранилищах, впервые предстанут в новом контексте,сплетенные в безупречное кружево истории зарождения искусства,которое вскоре завоюет мир.

Представьте себе, что время отбросило вас почти на 120 лет назад, и вы — благодарный и доверчивый зритель с восторгом и трепетом становитесь очевидцем зарождения нового чуда — на белом полотне экрана при помощи целлулоида и света, возникает волшебство, от которого перехватывает дыхание.

21 сентября в 18.30 в кинотеатре Splendid Palaceв рамках открытия кинофестиваля «Балтийская жемчужина» состоится специальный театрализованный показ фильма «Люмьеры!».

Приключения начинаются! Люмьеры возвращаются в кинотеатр и это уникальное событие, которое нельзя пропустить.